HP'den Acı İtiraf: RAM'ler Artık PC Maliyetlerinin %35'ini Oluşturuyor

HP, artan DRAM fiyatları nedeniyle RAM’in artık bir bilgisayarın üretim maliyetinin %35’ini oluşturduğunu duyurdu. Yapay zekâ destekli PC’lerin yaygınlaşması ve bellek piyasasındaki arz dinamikleri, PC fiyatlarını doğrudan etkileyebilecek yeni bir dönemin kapısını aralıyor.

Bilgisayar toplarken ya da yeni bir laptop bakarken genelde işlemciye, ekran kartına ya da SSD’ye odaklanıyoruz. Ancak HP’nin son açıklaması, dengelerin ciddi şekilde değiştiğini gösteriyor. Şirkete göre artık RAM, bir bilgisayarın toplam üretim maliyetinin üçte birinden fazlasını oluşturuyor.

Bu oran, donanım dünyasında alışık olduğumuz maliyet dağılımını tersine çevirebilecek seviyede. Çünkü geçmişte en pahalı kalem çoğu zaman işlemci veya ekran kartı olurdu. Şimdi ise sahneye güçlü bir şekilde bellek tarafı çıkmış durumda.

DRAM Fiyatları Yükseldi, AI PC’ler Daha Fazla RAM İstiyor

Bu artışın arkasındaki en büyük nedenlerden biri, küresel DRAM fiyatlarının yükselmesi. Bellek üreticilerinin arz planlamaları ve pazar stratejileri, fiyatları yukarı çekmiş durumda. Bu da doğrudan PC üreticilerinin maliyet tablosuna yansıyor.

Bir diğer önemli faktör ise yeni nesil yapay zekâ destekli bilgisayarlar (AI PC). Artık 8 GB RAM birçok senaryoda yetersiz kalıyor. 16 GB yeni standart hâline gelirken, bazı AI özellikleri için daha da yüksek bellek kapasitesi gerekiyor. Bu da cihaz başına RAM maliyetini ciddi şekilde artırıyor.

Bu Durum PC Fiyatlarına Yansır mı?

RAM’in toplam maliyet içindeki payının %33’ü aşması, üreticilerin kâr marjını zorlayabilecek bir gelişme. Bu noktada iki ihtimal var: Ya markalar maliyet artışını kendi içinde absorbe edecek ya da fiyatlar kullanıcıya yansıyacak.

Özellikle kurumsal cihazlarda ve AI odaklı yeni modellerde daha yüksek RAM kapasitesinin standart hâline gelmesi, giriş ve orta segment bilgisayarlarda fiyat artışı ihtimalini güçlendiriyor. Yani önümüzdeki dönemde laptop etiketlerinde yukarı yönlü hareketler görebiliriz.