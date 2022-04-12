Tüm Kadınları Yakından İlgilendiren 'Hayati' Açıklama

DSÖ'ye bağlı Bağışıklık için Uzmanlar Danışma Grubu (SAGE), tek doz HPV aşısının rahim ağzı kanserine karşı yeterli derecede koruma sağladığını açıkladı. SAGE, bu açıklamayla aşı hakkındaki önceki tüm yönergeleri de devre dışı bıraktı.

Cinsel yollarla bulaşan ‘human papillorna virüsünün (HPV) yarattığı hastalıklara karşı korunmak, günümüzde geliştirilen aşılarla mümkün olabiliyor. Ancak kadınlarda rahim ağzı kanserine yol açan ve her yıl 300 bin kadının hayatını kaybetmesine neden olan virüse karşı geliştirilen aşıların etkinliği tartışma konusu olmaya devam ediyordu.

Bugünse Dünya Sağlık Örgütü’ne bağlı Bağışıklık için Uzman Danışma Grubu (SAGE), aşı etkinliklerine dair araştırmaların değerlendirildiği toplantıların ardından HPV aşısının etkinliğine ilişkin son verileri paylaştı. Grup tarafından paylaşılan değerlendirme, özellikle kadınlara uyarı niteliğinde mesaj içerdi.

Tek doz aşı yeterli

SAGE, paylaştığı değerlendirmesinde tek doz HPV aşısının rahim ağzı kanserine karşı yeterli düzeyde koruma sağladığı sonucuna vardıklarını açıkladı. Araştırma sonucunun ‘ezber bozucu’ nitelikte olduğunu söyleyen SAGE, tek doz kullanımın etkisinin ortaya konmasıyla orta ve düşük gelirli ülkelerde daha fazla kişinin aşıya erişiminin sağlanabileceğini açıkladı.

SAGE, yeni açıklamasıyla kendisinin yaptığı önceki yönergeleri de devre dışı bırakmış oldu. Daha önceki yönergeler, çocuk, genç ve yetişkin kadınlara 2 doz HPV aşısı tavsiyesinde bulunuyordu.

DSÖ, ‘Rahim Ağzı Kanserini Yok Etmeyi Hızlandırmak için Küresel Strateji’ programı kapsamında dünyadaki kadınların %90’ına HPV aşısı uygulanmasını ve %70’ine kanser taraması yaptırılmasını hedefliyor.