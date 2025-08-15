HTC, düzenlediği bir etkinlikte yeni akıllı gözlük modeli Vive Eagle'ı duyurdu. Yapay zekâ desteğine sahip olan akıllı gözlük, dikkat çekici özellikleriyle günlük hayatı kolaylaştıracak gibi görünüyor. Peki özellikleri ve fiyatı nasıl?

Artık akıllı telefon sektöründen çok uzakta olsa da giyilebilir teknolojik ürünler kategorisinde önemli işler yapan HTC'den dikkat çeken bir hamle geldi. Şirket, düzenlediği bir etkinlikte "Vive Eagle" olarak isimlendirdiği yeni akıllı gözlüklerini duyurdu. Yapay zekâ desteğine sahip olan gözlük, Meta ile Ray-Ban ortaklığında geliştirilen modellere doğrudan rakip olacak gibi görünüyor.

Vive Eagle, tasarım açısından oldukça standart bir model. Sadece 49 gram ağırlığında olan akıllı gözlük, dahili hoparlörleri ve 12 MP ultra geniş açılı kamerası ile öne çıkıyor. Ancak bu gözlüğün en dikkat çeken özelliği tahmin edebileceğiniz üzere yapay zekâ desteği.

Karşınızda HTC Vive Eagle

HTC'nin yeni akıllı gözlüğü, sahip olduğu yapay zekâ desteği sayesinde anlık görüntü çevirisi yapabiliyor. 13 farklı dil desteğine sahip olan bu özellik, Vive AI isimli sesli asistan ile entegre çalışıyor. Ayrıca not alma, hatırlatıcı oluşturma ve restoran listeleme gibi daha günlük olaylar için de destek sunuluyor. HTC'nin akıllı gözlüğü, sahip olduğu bu özelliklerle günlük hayatın bir parçası hâline gelebilir gibi görünüyor.

HTC, yeni akıllı gözlüğünü şimdilik sadece Tayvan'da satışa sundu. Kırmızı, kahverengi, gri veya siyah çerçeve seçeneklerine sahip olan gözlük, Zeiss'in güneş gözlükleri için geliştirdiği camlarla donatıldı. HTC, düzenlediği etkinlik sırasında Vive Eagle'ın Avrupa ve ABD pazarına girip girmeyeceğine ilişkin bir şey söylemedi. Akıllı gözlüğün fiyatı ise 520 dolar olarak açıklandı.