Akıllı telefon piyasasından çekilme sınırında olan HTC, yeni bir telefon ile piyasada tutunmaya çalışacak. HTC’nin yeni telefonu 19s, üçlü arka kamera sistemi ile rakipleri ile resmi olarak duyuruldu.

HTC’nin akıllı telefon piyasasındaki satış rakamları, şirketi akıllı telefon piyasasından çekilmeyi düşündürecek çizgiye getirmişti. Akıllı telefon işinde istediğini elde edemeyen şirket sanal gerçeklik sektörüne önem vermeye başladı.

Yaklaşık bir ay önce CEO'su tarafından akıllı telefon yatırımları durdurulduğu açıklanan HTC, yeni akıllı telefon modeli Desire 19s'i resmi olarak duyurdu. Cihaz, rakipleriyle ne ölçüde rekabet edecek bilinmez ancak modern bir tasarım ve özelliklere sahip olduğu söylenebilir.

HTC Desire 19s tasarımı

HTC’nin yeni akıllı telefonu Desire 19s’in 6.2 inç büyüklüğündeki HD+ ekranı 720 x 1520 piksel çözünürlüğe sahip. Desire 19s’te MediaTek Helio P22 yonga setine 3GB RAM eşlik ediyor. Telefon, 32GB dahili depolama alanın yanında microSD desteği de sunuluyor.

Telefonun arka kısmında 3 tane kamera bulunuyor. Arka taraftaki kameralar 13MP, 5MP ve 5MP çözünürlüğünde. Ön kısımda ise 16MP kamera bulunuyor. Telefonun parmak izi okuyucusu da telefonun arka tarafında bulunuyor. HTC Desire 19s, Android 9 (Pie) tabanlı HTC Sense UI’ı yazılım olarak barındırıyor.

HTC’nin akıllı telefon piyasasındaki son atılımı olan Desire 19s’in 3.850 mAh kapasiteli bataryası 10W hızlı şarj desteğini kullanıcılarına sunuyor. HTC, yeni telefonunda veri ve şarj bağlantısı için USB-C girişi kullanıyor.

HTC Desire 19s özellikleri

6.2 inç büyüklüğünde HD+ 720 x 1520 piksel çözünürlüğünde ekran

MediaTek Helio P22 yonga seti

3GB RAM

32GB dahili depolama alanı

1TB’a kadar harici depolama alanı

16MP ön kamera

13MP + 5MP + 5MP üçlü arka kamera tasarımı

Parmak izin okuyucu

3.850mAH 10W hızlı şarj desteğine sahip batarya

USB-C bağlantı noktası

Çift SIM girişi

3.5 mm kulaklık girişi

HTC Desire 19s fiyatı

HTC Desire 19s, mavi ve siyah olmak üzere iki renk seçeneği ile kullanıcılarının karşısına çıkıyor. Tayvan’da bugün satışa çıkan HTC Desire 19s, 196 dolar (yaklaşık 1130 lira) satış fiyatı ile sahiplerini bekliyor.