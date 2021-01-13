HTC Desire 21 Pro Duyuruldu: İşte Fiyatı ve Özellikleri

HTC, yeni akıllı telefonu Desire 21 Pro'yu, son derece tartışmalı bir fiyat etiketiyle duyurdu. Yalnızca HTC'nin anavatanı olan Tayvan'da ilgi görmesi beklenen telefon, seviyesine uygun özelliklere fakat oldukça yüksek bir fiyata sahip.

Akıllı telefon sektörünün en dramatik çöküş hikayelerinden birine sahip olan Tayvanlı teknoloji şirketi HTC, orta seviyedeki yeni akıllı telefonu HTC Desire 21 Pro’yu duyurdu. Fiyat/performans açısından çok da başarılı olmayan bir akıllı telefon olarak karşımıza çıkan Desire 21 Pro, seviyesine göre fena sayılmayacak özelliklere sahip.

2020 model pek çok akıllı telefon gibi delikli ekran tasarımına sahip olan HTC Desire 21 Pro, 6,7 inç büyüklüğünde Full HD+ IPS LCD ekrana sahip. 90 Hz ekran yenileme hızı ile akıcı bir deneyim sunan cihaz, 205 gram ağırlığı ve 167.1 x 78.1 x 9.4mm boyutuyla tek elle kullanıma pek de uygun olmayan bir cihaz.

Qualcomm’un OnePlus Nord N10 ve LG K92 5G gibi akıllı telefonlarda da görmüş olduğumuz Snapdragon 690 5G işlemcisinden güç alan cihaz, 8 GB RAM ve microSD kart ile artırılabilen 128 GB’lık bir depolama alanına sahip. 5.000 mAh gibi oldukça büyük bir batarya ile gelen cihaz, kutusundan Android 11 ile çıkıyor.

HTC Desire 21 Pro özellikleri

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 690 5G

RAM: 8 GB

Depolama: 128 GB

Ekran: 6,7 inç Full HD+ IPS LCD

Arka Kamera: 48 mp + 8 MP + 2 MP + 2 MP

Ön Kamera: 16 MP

Batarya: 5.000 mAh, 18W hızlı şarj

İşletim Sistemi: Android 11

Açık lila ve lacivert renk seçeneklerinde tüketicilerle buluşacak olan HTC Desire 21 Pro için 428 dolarlık bir fiyat etiketi açıklanmış durumda. Aynı işlemciye sahip olan OnePlus N10 için yaklaşık 280 dolarlık bir fiyat etiketi açıklandığını hatırlatmamız, HTC’nin fiyat/performans konusunda neden başarısız olduğunu açıklamamıza yetecektir.