iQOO 7 Duyuruldu: İşte Fiyatı ve Özellikleri

Vivo'nun alt markası olan iQOO, yeni amiral gemisi iQOO 7'yi Snapdragon 888 işlemci, 120W hızlı şarj ve şık tasarımıyla duyurdu. Şirketin açıklamasına göre iQOO 7, AnTuTu'da 750 bin puan barajını aşabiliyor.

Çinli akıllı telefon üreticisi Vivo, aralık ayının son günlerinde duyurulan Xiaomi Mi 11’e güçlü bir rakip olacak yeni amiral gemisi akıllı telefonu iQOO 7’yi resmen duyurdu. Snapdragon 888 işlemci ile piyasaya çıkan ikinci akıllı telefon olan iQOO 7, güçlü bir kamera, şık bir tasarım ve üstün performans gibi bir amiral gemisinden bekleyebileceğiniz hemen her koşulu karşılıyor.

6,62 inç büyüklüğünde Full HD+ AMOLED ekran ile gelen iQOO 7, yüzde 91,4 ekran/gövde oranı, yüzde 105 NTSC renk paleti ve HDR10+ desteği sunuyor. 12 GB’a kadar LPDDR 5 RAM ve 256 GB’a kadar UFS 3.1 depolama ile geliyor. Lansman sırasında paylaşılan bilgilere göre iQOO 7, bu donanım özellikleriyle AnTuTu’da 752.935 puan almayı başarıyor.

48 MP çözünürlüğünde bir ana kameraya sahip olan iQOO 7, bu kamerayı 13 MP geniş açı kamera ve 2x optik yakınlaştırma sunan 13 MP telefoto kamera ile destekliyor. Cihazın ekranında ise 16 MP çözünürlüğünde bir selfie kamerası yer alıyor.

iQOO 7’nin en dikkat çekici özelliklerinden biri de 4.000 mAh büyüklüğündeki bataryayı kalem pil şarj eder gibi şarj eden 120W hızlı şarj desteği. Vivo, yeni amiral gemisi akıllı telefonunda kablosuz şarja yer vermiyor olsa da iQOO’nun yalnızca 15 dakikada tam şarj olabilmesi, kablosuz şarjı çok da aramayacağınız anlamına geliyor.

iOQQ 7 özellikleri

İşlemci: Snapdragon 888

RAM: 8 GB/12 GB

Depolama: 128 GB/256 GB

Ekran: 6,62 inç Full HD+ AMOLED

Arka Kamera: 48 MP + 13 MP + 13 MP

Ön Kamera: 16 MP

Batarya: 4.000 mAh, 120W hızlı şarj

İşletim Sistemi: Android 11

iQOO 7 fiyatı

Android ekosistemindeki en güçlü akıllı telefonlardan biri konumunda olan yeni iQOO 7’nin 8 GB RAM’li versiyonu için 584 dolar, 12 GB RAM’li versiyonu için ise 647 dolar fiyat etiketi açıklanmış durumda. Ayrıca cihazın benzersiz bir tasarıma sahip olacak iQOO 7 BMW Limited Edition versiyonu da bulunacak ancak bu model yalnızca Çin’de satışa sunulacak.