HTC Desire 22 Pro Tanıtıldı: İşte Fiyatı ve Özellikleri

HTC, Desire 22 Pro isimli yeni akıllı telefonunu tanıttı. Orta segment bir telefon olarak karşımıza çıkan Desire 22 Pro, sahip olduğu metaverse odaklı özelliklerle ön plana çıkacak gibi görünüyor.

Tayvanlı teknoloji üreticisi HTC, bugün düzenlediği bir etkinlikte "Desire 22 Pro" olarak isimlendirdiği yeni bir akıllı telefon duyurdu. Şirket, akıllı telefon işinden elini eteğini çekmişti. Bu yüzden bu telefonun nereden çıktığını sorguluyorsanız haklısınız. Ancak Desire 22 Pro, sıradan bir akıllı telefon değil. HTC, bu akıllı telefonun metaverse odaklı olduğunu ifade ediyor. Peki HTC'nin metaverse odaklı telefonu tüketiciye neler sunuyor?

HTC Desire 22 Pro, aslında orta segment bir akıllı telefon. Android 12'yle çalışan cihaz, Snapdragon 695 işlemciden güç alıyor. 8 GB RAM, 128 GB depolama ve 4,520 mAh batarya ile gelen akıllı telefonun ekranı ise 6.6 inç büyüklüğünde. FHD+ çözünürlük sunan bu ekranın sol üst köşesindeki delikte 32 MP çözünürlük sunan selfie kamerası yer alırken arka tarafta, 64 MP ana kamera, 13 MP ultra geniş açılı kamera ve 5 MP derinlik odaklı kamera yer alıyor. Desire 22 Pro'yu bu sıradan özelliklerine rağmen rakiplerinden ayıran yetenekleri de var.

Karşınızda HTC Desire 22 Pro

HTC Desire 22 Pro'yu diğer akıllı telefonlardan ayıran bazı özelliklere sahip olduğunu söylemiştik. Bu özelliklerden ilki, telefonun özel bir dijital cüzdana sahip oluşu. Kullanıcılar, bu dijital cüzdanda kripto paralarını ve NFT'lerini saklayabilecekler. Ayrıca bu akıllı telefon, HTC'nin Vive Flow olarak isimlendirdiği karma gerçeklik gözlüğü ile tam bir uyum içerisinde çalışıyor. Akıllı telefonlara kulaklık olarak bağlanan gözlük, çok sayıda artırılmış ve sanal gerçeklik uygulamasına destek veriyor.

Akıllı telefonun dikkat çeken bir diğer özelliği de HTC'nin metaverse ekosistemi Viverse'e destek veriyor. Kullanıcılar, bu ekosistemi kullanarak sanal dünyada konserlere bile gidebilecekler.

HTC Desire 22 Pro, an itibarıyla şirketin İngiltere için oluşturduğu internet sitesinde listeleniyor. Tüketiciler, bu akıllı telefonu 489 dolar karşılığında satın alabilirler...