Solana, Web 3.0 Odaklı Telefonu Saga'yı Duyurdu

Solana (SOL), web 3.0 için geliştirilen akıllı telefonu Saga'yı duyurdu. Bu akıllı telefon, kripto para dünyası ile diğer web 3.0 teknolojilerine ceplere taşımayı amaçlıyor. Ön siparişe açılan telefon, 1000 dolara mal olacak.

Kripto para piyasalarında oldukça popüler olan Solana (SOL), kendi akıllı telefonunu üreteceğini duyurdu. Solana'nın kurucu ortağı ve CEO'su Anatoly Yakovenko tarafından yapılan açıklamalarda, bu akıllı telefona "Saga" adı verildiği ifade edildi. An itibarıyla 100 dolarlık depozito karşılığında ön sipariş verilen akıllı telefonun teslimatları, 2023'ün ilk çeyreği itibarıyla yapılacak. Telefonun toplam maliyeti ise 1000 dolar olarak açıklandı. Peki Saga'nın diğer akıllı telefonlardan farkı ne?

Solana'nın açıklamalarına göre Saga, web 3.0 odaklı bir akıllı telefon. Haliyle bu akıllı telefonda yerleşik olarak bulunan özellikler de web 3.0 tabanlı olacak. Bu bağlamda; mobil cüzdan bağdaştırıcıları, merkezi olmayan uygulama mağazaları, NFT kütüphaneleri ve Android için Solana Pay hizmeti, Saga'nın özellikleri arasında yer alacak. Anatoly Yakovenko, kripto para dünyasının hala bilgisayarlar üzerinden sürdürüldüğünü, Saga ile buna ihtiyaç kalmayacağını söylüyor. Üstelik geliştiriciler için de geniş bir kütüphane sunacak olan telefon, kripto para ve Solana ağı ile ilgili yepyeni uygulamalar oluşturulmasına da imkan tanıyacak.

Saga, Solana Mobile Stack (SMS) desteği verecek

Saga'nın kullanıcılara sunacağı avantajlardan bir tanesi de Solana'nın web 3.0 tabanlı platformu "Solana Mobile Stack". SMS olarak da adlandırılan hizmet, Solana kullanıcıları arasında bir topluluk oluşturulmasını sağlayacak. Solana tarafından yapılan açıklamalara göre SMS, Solana yatırımcılarının kendilerini "birinci sınıf" olarak hissetmelerini sağlayacakmış.

Solana, Saga'nın teknik özelliklerini de açıkladı. Bu bağlamda; telefonun ekranının 6.67 inç 120 Hz OLED olacağını söyleyelim. Snapdragon 8 Plus Gen 1'den güç alacak telefon 12 GB RAM ve 512 GB depolama alanı sunacak. 50 MP + 12 MP şeklinde ikili kamera kurulumuyla gelecek telefon, aslında daha önce Osom OV1 ismiyle tanıtılmıştı. Daha önce çeşitli kripto para projeleri için çalışan Osom ekibi ise bundan yıllar önce Essential Phone için çalışmıştı. Essential Phone, Android'in babası olarak bilinen Andy Rubin tarafından kurulmuş ancak piyasada kendine yer edinememişti...