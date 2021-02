HTC, Üst Üste 3. Ayında da Büyüme Açıkladı

Son dönemde toparlanma işaretleri göstermeye başlayan HTC'nin geliri Kasım ve Aralık 2020'de artmıştı. Firma üst üste 3. defa büyüme açıklayarak dikkatleri üzerine çekti.

Tayvanlı teknoloji üreticisi HTC, bir dönem ürettiği akıllı telefonlarla ciddi bir pazar payı elde etmeyi başarmış ve dikkatleri üzerinde toplamıştı. Daha sonra uzun bir buhran dönemi geçiren firma, yakın zamanda yeniden toparlanmaya başladı.

HTC geçtiğimiz ay 17,61 milyon dolar gelir elde etmeyi başardı. Firma bir önceki yılın aynı döneminde elde ettiği 17,08 milyon doların da %3 üstüne çıkmış oldu. Böylece HTC üst üste üçüncü ayında da büyüme elde etti.

2015 yılından beri ilk kez

HTC'nin Ocak ayı rakamları aslında Aralık 2020'den daha düşük olsa da geçen yılın aynı dönemine kıyasla daha yüksek. Yılın ilk ayının teknoloji firmaları tarafından daha düşük satış rakamlarıyla geçilmesi oldukça sık rastlanan hatta beklenen bir durum.

Üstelik firma adına iyi haberler bununla da sınırlı değil. Tayvanlı firmanın büyüme hızının da aydan aya yükseliş gösterdiği dikkat çekiyor. Kasım 2020'de %0,96, Aralık 2020'de %1,02 büyüyen firma, Ocak 2021'de ise %2,99 gibi ciddi bir büyüme rakamı yakalamayı başarmış oldu.

Firmanın böyle bir performans gerçekleştirdiği en son dönem, akıllı telefon piyasasında da aktif rol oynadığı 2015 yılının başları olmuştu. Böylece yıllar sonra bir kez daha HTC yatırımcılarının yüzü 3 ay üst üste gülmüş oldu.

En son HTC One serisi ile düzenli büyümüştü

Bir zamanların akıllı telefon devi, en son böyle bir büyüme yakaladığında HTC One M8 modelinin yerini alacak olan HTC One M9'u piyasaya yeni sürmüştü. O dönemin gözde telefonlarından olan One serisi başarılı satış rakamları yakalamıştı.

HTC'nin yakaladığı ivmenin devam edip etmeyeceği şu an için kesin değil. Yine de rakamlara baktığımızda Tayvanlı şirket için işlerin şu anda oldukça yolunda gittiğini söyleyebiliriz. Belki bir gün HTC yeniden pazarda eski yerine döner.