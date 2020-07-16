HTC, Wildfire E2 İsimli Bir Akıllı Telefon Geliştiriyor

Google Play Console'da yer alan veriler, HTC'nin yeni bir akıllı telefon geliştirdiğini gösteriyor. Wildfire E2 olarak isimlendirilen bu akıllı telefon, giriş seviye bir cihaz ve yakın gelecekte tanıtılacak gibi görünüyor.

Akıllı telefon sektörü çok ciddi bir rekabetin içerisinde ve bu rekabet, kimi zaman dünyanın en popüler teknoloji üreticilerini tarihten silebiliyor. Sonuçta hepimiz, Nokia ve Motorola gibi şirketlerin başına geleni biliyoruz. Ayrıca bir dönemin popüler akıllı telefon üreticisi HTC de Nokia ve Motorola ile aynı kaderi paylaştı. Uzunca bir süre sektörün dışında kalan HTC, kısa bir süre önce U20 5G ve Desire 20 Pro ile yeniden karşımıza çıktı.

İlk etapta, HTC'nin duyurduğu yeni akıllı telefonların bu kadarla sınırlı olacağı düşünüldü. Yaşanan son gelişmeler ise HTC'nin akıllı telefon sektörüne tüm gücüyle dönmüş olabileceğini gösteriyor. Çünkü Google Play Console'da yer alan bilgilere göre HTC, yeni bir akıllı telefon üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Görünüşe göre HTC'nin yeni akıllı telefonu, Wildfire E2 olarak isimlendirilecek.

Karşınızda, HTC'nin yeni telefonu Wildfire E2

Google Play Console'da yer alan bilgilere göre HTC'nin yaklaşmakta olan telefonu Wildfire E2, giriş seviye bir cihaz olarak karşımıza çıkacak. Çünkü bu akıllı telefonda MediaTek Helio P22 işlemci, 4 GB RAM ve HD+ çözünürlük sunan bir ekran bulunuyor. HTC mühendisleri, 6.2 inç büyüklüğünde olacak Wildfire E2'de 64 GB depolama alanı kullanmayı tercih etmişler.

HTC'nin üzerinde çalıştığı yeni telefonun tasarımına baktığımızda, hayli ince çerçevelerle karşılaşıyoruz. Ancak şirket, bu denli ince çerçeveleri fazlasıyla kalın olan bir çene ile birleştirmiş durumda ki bu da telefonun çekiciliğini ortadan kaldırıyor. Tüm bunlara ek olarak bu akıllı telefonun arka kısmında bir parmak izi okuyucu sensörün bulunduğu konuşuluyor.

HTC'nin giriş seviye yeni akıllı telefonu Wildfire E2 ile ilgili elde edilen diğer bir bilgi ise bu akıllı telefonun Android 10 ile çalışıyor olması. Yani HTC, hayranlarına en son sürüm Android deneyimi sunmayı amaçlıyor. Ancak Google Play Console'daki veriler, bu akıllı telefonun batarya, kamera ve diğer özellikleri hakkında en ufak bir ipucu vermiyor.

HTC'nin Wildfire E2'yi ne zaman duyuracağını şu an için bilmiyoruz. Zaten şirket yetkilileri de bu konuyla ilgili hiçbir açıklama yapmadılar. Ancak geçtiğimiz dönemlerde yaşananlara bakacak olursak, Google Play Console'a eklenen akıllı telefonların kısa bir süre içerisinde de duyurulduğunu gördük. Dolayısıyla HTC Wildfire E2 de kısa bir süre içerisinde tanıtılacak gibi görünüyor.