Samsung, düzenlediği bir etkinlikte yeni telefonu Galaxy M01s'i duyurdu. Giriş seviye bir telefon olan Galaxy M01s, MediaTek Helio P22 işlemciden güç alıyor. Uygun fiyatı ile dikkatleri üzerine çeken telefon, telefonla çok işi olmayan kullanıcıların beğenisini kazanacak gibi görünüyor.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, düzenlediği bir etkinlikte giriş seviye yeni akıllı telefonu Galaxy M01s'i duyurdu. Geçtiğimiz ay duyurulan Galaxy M01'in daha gelişmiş bir versiyonu olan telefon, telefonla pek de işi olmayan kullanıcıların dikkatini çekecek gibi görünüyor. Dilerseniz hemen, Galaxy M01s'in teknik özellikleri ve tasarımına yakından bakalım.

Samsung'un giriş seviye yeni akıllı telefonu, 6.2 inç büyüklüğünde bir ekrana sahip. HD+ ekran çözünürlüğüne sahip olan telefonun TFT LCD yapıda çentikli bir ekranı bulunuyor. Samsung'un yeni akıllı telefonunun ekranındaki çentik ise tüketicilere f/2.0 diyafram açıklığındaki 8 MP ön kamerayı sunuyor. Peki bu akıllı telefon nasıl görünüyor?

Karşınızda Samsung Galaxy M01s

Samsung'un yeni akıllı telefonu Galaxy M01s, 8 çekirdekli MediaTek Helio P22 işlemciden güç alıyor. Bu gücü 3 GB RAM ve 32 GB depolama alanı ile destekleyen telefon, sahip olduğu microSD desteği ile 512 GB'ye kadar ekstra depolama alanı sunabiliyor. Ayrıca bu akıllı telefonun arka kapağına yerleştirilmiş olan bir parmak izi okuyucu sensör bulunuyor. Galaxy M01s, Android 9 Pie tabanlı One UI Core 1.1 arayüzü ile tüketicilere sunuluyor.

Galaxy M01s'in arka kısmında dikey pozisyonda yer alan ikili kamera kurulumu bulunuyor. Telefonun ana kamerası f/1.8 diyafram açıklığında 13 MP çözünürlük sunarken, 2 MP çözünürlüğündeki derinlik sensörü f/2.4 diyafram açıklığına sahip. Tüm bunlara ek olarak Samsung'un giriş seviye yeni telefonu, 4.000 mAh batarya kapasitesi ile kullanıcılara en azından bir günlük kullanım çıkartmayı hedefliyor.

Samsung Galaxy M01s teknik özellikleri

Ekran: 6.2 inç, HD+ (1520 x 720 piksel), TFT LCD

İşlemci: 8 çekirdekli MediaTek Helio P22

RAM: 3 GB

Depolama: 32 GB

Ön Kamera: 8 MP (f/2.0)

Arka Kamera: 13 MP (f/1.8) + 2 MP (f/2.4)

Bağlantı: Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.2, GPS + GLONASS

İşletim Sistemi: Android 9 Pie tabanlı One UI Core 1.1

Batarya: 4.000 mAh

Boyutlar: 156.9 mm x 75.8 mm x 7.8 mm

Ağırlık: 168 gram

Samsung tarafından yapılan açıklamalara göre şirketin giriş seviye yeni telefonu Galaxy M01s, gri ve açık mavi renklerde satın alınabilecek. 130 dolar (yaklaşık 900 TL + vergiler) karşılığında satın alınabilecek Samsung'un yeni akıllı telefonu, Samsung'un resmi internet sitesi ve diğer popüler e-ticaret platformlarından temin edilebilecek.