Akü Gibi Bataryayla Gelen Huawei Nova 14i Tanıtıldı

Huawei, bütçe dostu telefonu Nova 14i'yi tanıttı. Cihaz, büyük bataryası başta olmak üzere dikkat çeken özelliklere sahip.

Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Akıllı telefon konusunda en önde gelen markalardan biri olan ve ülkemizde de ilgi gören Huawei, şimdi de yepyeni bir modeliyle karşımızda. Çinli teknoloji devi, Nova 14i ismini verdiği yeni telefonunu tanıttı. Cihaz, orta segmentte konumlanan bir telefon olarak geliyor. Şriketin Enjoy 60X ve Nova Y91 modellerinin global versiyonu olduğunu da söyleyelim.

Huawei Nova 14i telefonu, maalesef biraz modası geçmiş diyebileceğimiz çentikli ekran tasarımıyla geliyor. Arka tarafında ortada yer alan yuvarlak adaya yerleştirilmiş 2’li kamera kurulumu var.

Huawei Nova 14i neler sunuyor?

huwi1

Cihazda **6,95 inç **boyutunda büyük diyebileceğimiz bir ekran görüyoruz. LCD panelin tercih edildiği bu ekran, 90 Hz yenileme hızı sunuyor. FHD+ çözünürlükle de kullanıcılara kaliteli bir görüntüleme deneyimi sunuluyor. 270 Hz dokunma örnekleme hızıyla dokunmalara daha hızlı tepki verebildiğini de belirtelim.

huwi2

Telefonda Qualcomm’un günlük işlemler için yeterli seviyede performans sunabilen Snapdragon 680 işlemcisi var. Bu işlemci, 8 GB RAM ve 128/256 GB depolama seçenekleriyle eşleştirilmiş.

huwi3

Kamera tarafına geldiğimizde arkada 50 MP’lik ana ve 2 MP’lik derinlik kamerası görüyoruz. Önde çentiğe yerleştirilmiş 8 MP’lik bir kamera var. Cihazın en dikkat çeken özelliklerinden biri bataryası. Öyle ki 7000 mAh’lik tek şarjla 26 saat video oynatma ve 60 saat arama imkânı sunan bir bataryaya sahip. Kutudan EMUI 14.2 ile çıkan cihazın siyah ve mavi seçenekleriyle geldiğini ekleyelim. Nova 14i’nin fiyatı ise henüz açıklanmadı.

Huawei 14i teknik özellikleri
Ekran 6,95 inç, 90 Hz, FHD+, LCD
İşlemci Snapdragon 680
RAM 8 GB
Depolama 128/256 GB
Arka kamera 50 MP + 2 MP
Ön kamera 8 MP
Batarya 7000 mAh
İşletim sistemi EMUI 14.2
Renk Siyah, Mavi
