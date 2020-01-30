Canalys isimli bir araştırma şirketi, dünyanın en kalabalık ülkelerinin başında gelen Çin'in cep telefonu pazarını incelediği bir rapor hazırladı. 2019 yılındaki telefon satışlarını gösteren raporu haberimizde bulabilirsiniz.

İngiliz araştırma enstitüsü Canalys, Çin cep telefonu pazarı hakkında yeni bir rapor yayınladı. Rapor, 2019 yılında Huawei'in %38,5'lik pazar payı ile Çin akıllı telefon pazarındaki liderliğini koruduğunu gösteriyor. Çinli akıllı telefon devi, kendi vatanında pazara hükmetmeyi başarmış gibi görünüyor.

Huawei'nin ardından ilk beşte yer alan markalar sırasıyla şöyle: %17,8 ile OPPO, %17,0 ile Vivo, %10,5 ile Xiaomi ve %7,5 ile Apple. Rapor sonuçlarına göre bu beş telefon üreticisinin pazarın %90'ından fazlasını tekelleştirdiğini de söylemek mümkün. Kalan telefon markalarının pazar payının son derece azaldığı ve güncel olarak sadece %8,7'ye karşılık geldiği de açıklanmış durumda.

Rapor, 2019 yılının tamamı için Çin'de 369 milyon akıllı telefonun satıldığını gösteriyor. Bir önceki yıla göre %7’lik bir düşüş söz konusu. Huawei’in akışa karşı koymayı başardığı da dikkat çeken bir nokta olarak karşımıza çıkmayı başarıyor. Şirketin, cep telefonu sevkiyatlarının 2018'de 104,8 milyon iken 2019 yılında 142 milyona çıktığı kaydedilmiş. Yani bir önceki yıla göre %35’lik artış var.

Diğer cep telefonu markalarının sevkiyatlarının bir önceki yıla göre düşüş gösterdiği de raporlanmış. Düşüşler OPPO için %17, Vivo için %19, Xiaomi ve Apple için ise %21 olarak kaydedilmiş.

Huawei satışlarında sürekli bir artış söz konusu

Raporlara daha yakından baktığımızda, 2019'un dördüncü çeyreğinde, Çin akıllı telefon pazarının yıllık bazda 85,3 milyon adetlik toplam satış ile %15 azaldığını görüyoruz. Bu da bu çeyreğin, Çin cep telefonu pazarında arka arkaya düşüş gördüğümüz 11. çeyrek olduğu anlamına geliyor.

Ek olarak, 2019'un dördüncü çeyreğinde, Huawei'in cep telefonu sevkiyatının %39 pazar payı ile 33,3 milyon olduğunu aktarabiliriz. OPPO, Vivo ve Apple sevkiyatlarının da 10-14 milyon arasında gerçekleştiği izleniyor. Xiaomi ise gönderilen 810 milyon telefon ve %9,5'lik pazar payı ile beşinci sırada yer alıyor.

Huawei aslında Çin'de oldukça şaşırtıcı bir biçimde büyüyen tek marka gibi görünüyor. Bununla birlikte, listedeki çoğu markanın Asya ülkesi dışında büyük bir büyüme gördüğünü ve bu yüzden de gerçekten “kötü” olarak değerlendirilmediğini eklemeden geçmeyelim. Huawei’in liderliği hakkında sizin düşünceleriniz neler? Yorumlar kısmından fikirlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz.