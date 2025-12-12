Teknolojik Ürünler Çirkin Görünmek Zorunda mı? Huawei'nin Âdeta Bir Dekorasyon Gibi Görünen Harika Tasarımlı Modemiyle Tanışın

Huawei, daha önce hiç görmediğiniz bir tasarımla gelen yeni modeminin küresel lansmanını yaptı. Cihaz, modern bir dekorasyon ürünü gibi gözükürken gelişmiş bağlantı özellikleri sunuyor.

Evimizde kullandığımız çoğu teknolojik alet, dümdüz ve pek de güzel olmayan tasarımlara sahipler. Modemler de kesinlikle bunlardan biri. Öyle ki kullanılan çoğu modem, dikdörtgen şeklinde sıkıcı dümdüz hiçbir estetik olayı bulunmayan tasarımlara sahip. Peki gerçekten böyle olmak zorunda mı? Huawei’ye göre değil.

Çinli teknoloji devi, birkaç ay önce duyurduğu, şimdiye kadar gördüğünüz hiçbir modeme benzemeyen WiFi Mesh Router X3 modelini küresel lansmanını gerçekleştirdi. Bu modem, etkileyici tasarımıyla âdeta **bir ev dekorasyon ürünü **gibi görünüyor.

Karşınızda Huawei’nin evinizde hiç sırıtmadan kullanabileceğiniz harika tasarımlı yeni modemi

Yukarıdan da görebileceğiniz üzere Huawei’nin yeni modemi, çok dikkat çeken güzel görünümlü lamba benzeri bir tasarımla geliyor. Bu tasarım, cihazın evle bütünleşmesini ve hiç sırıtmadan tıpkı bir dekorasyon ürünüymüş gibi kullanılmasını sağlıyor. Bu ürün sayesinde oturma odanızda o kötü görünümlü düz modemler yerine dikkat çeken bir detay yer alacak.

Cihaz, silindirik bir gövdeye ve üst kısmında dağ görünümünde tasarlanmış şeffaf bir yapıya sahip. Bu yapı, karla kaplı bir dağa vuran güneş ışığının illüzyonunu veren ince bir parıltı efekti sunuyor. Böylece modern bir dekorasyon ürünü gibi görünerek evinize hava katıyor.

Huawei’nin yeni modemi, muhteşem tasarımının yanı sıra dikkat çeken özelliklere de sahip. Cihaz, Wi-Fi 7 desteğiyle geliyor ve gigabit+ fiber ağlarına destek sunuyor. Bunlara ek olarak 3.6 Gbps seviyelerine kadar hız da sunabiliyor. Tüm bu teknik özelliklerinin yanı sıra bir lamba görevi de görüyor. Cihazın yakında satışa çıkacağını belirtelim. Avrupa fiyatı 169 euro olarak açıklandı.