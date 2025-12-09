Çift Ön Kameralı Telefon Huawei nova 14 Pro Türkiye'de Ön Siparişe Açıldı: İşte Fiyatı ve Harika Ön Sipariş Kampanyası

Huawei, geçtiğimiz aylarda tanıttığı orta segment telefonu nova 14 Pro'yu Türkiye'de ön siparişe açtı. Cihazda ön siparişe özel harika kampanyalar da var.

Huawei, son yıllarda çıkardığı ürünlerle müşterilerin ilgisini iyice çekmeyi başarmıştı. Akıllı telefonları da şüphesiz bunlar arasındaydı. Geçtiğimiz aylarda şirketin birçok dikkat çeken özellikle gelen nova 14 serisini tanıttığını görmüştük. Şimdi ise bu konuda sevindirici bir gelişme yaşandı.

Nova 14 serisinin en güçlü üyeis olan Huawei nova 14 Pro resmen Türkiye’de ön siparişe açıldı. Orta-üst segment arasında konumlanan telefonun fiyatı belli oldu. Aynı zamanda ön siparişe özel bir kampanya da var.

Huawei nova 14 Pro Türkiye fiyatı

Versiyon Fiyatı 12 GB + 512 GB 39.999 TL

Ön siparişe özel 4 bin TL indirim

Telefonun normal fiyatı 39.999 TL. Ancak şirket, ön siparişe özel bir kampanya başlatmış. Öyle ki 999 TL depozito ödemeyi kabul eden kullanıcılar, 4 bin TL’lik indirim kazanabiliyor. Böylece cihazın fiyatı 35.000 TL’ye düşüyor.

Bunlar dışında şirket, 2.999 TL değerindeki Huawei SuperPower duvar tipi şarj cihazını ve 7.199 TL’lik Huawei Care+ paketini de ön siparişle birlikte hediye olarak kullanıcılara bedavaya veriyor. Cihaza buradaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Huawei nova 14 Pro teknik özellikleri