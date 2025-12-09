Tümü Webekno
Çift Ön Kameralı Telefon Huawei nova 14 Pro Türkiye'de Ön Siparişe Açıldı: İşte Fiyatı ve Harika Ön Sipariş Kampanyası

Huawei, geçtiğimiz aylarda tanıttığı orta segment telefonu nova 14 Pro'yu Türkiye'de ön siparişe açtı. Cihazda ön siparişe özel harika kampanyalar da var.

Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Huawei, son yıllarda çıkardığı ürünlerle müşterilerin ilgisini iyice çekmeyi başarmıştı. Akıllı telefonları da şüphesiz bunlar arasındaydı. Geçtiğimiz aylarda şirketin birçok dikkat çeken özellikle gelen nova 14 serisini tanıttığını görmüştük. Şimdi ise bu konuda sevindirici bir gelişme yaşandı.

Nova 14 serisinin en güçlü üyeis olan Huawei nova 14 Pro resmen Türkiye’de ön siparişe açıldı. Orta-üst segment arasında konumlanan telefonun fiyatı belli oldu. Aynı zamanda ön siparişe özel bir kampanya da var.

Huawei nova 14 Pro Türkiye fiyatı

nov1

Versiyon Fiyatı
12 GB + 512 GB 39.999 TL

Ön siparişe özel 4 bin TL indirim

Ekran Resmi 2025-12-09 13.42.53

Telefonun normal fiyatı 39.999 TL. Ancak şirket, ön siparişe özel bir kampanya başlatmış. Öyle ki 999 TL depozito ödemeyi kabul eden kullanıcılar, 4 bin TL’lik indirim kazanabiliyor. Böylece cihazın fiyatı 35.000 TL’ye düşüyor.

Bunlar dışında şirket, 2.999 TL değerindeki Huawei SuperPower duvar tipi şarj cihazını ve 7.199 TL’lik Huawei Care+ paketini de ön siparişle birlikte hediye olarak kullanıcılara bedavaya veriyor. Cihaza buradaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Huawei nova 14 Pro teknik özellikleri

huwi
Ekran 6,78 inç, 120 Hz, 1224x2776 piksel (FHD+), OLED
İşlemci Kirin 8020
RAM 12 GB
Depolama 512 GB
Arka kamera 50 MP + 12 MP +8 MP
Ön kamera 50 MP + 8 MP
Batarya 5100 mAh (100W)
İşletim sistemi EMUI 15.0
Aralık 2025: Dünyada En Çok Satan Telefon Modelleri Belli Oldu (Listenin Yarısı Samsung Yarısı iPhone)
Huawei

