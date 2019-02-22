Huawei P30 Pro, 5x Optik Yakınlaştırmayla Gelecek

Galaxy S10'un kamerası ile harikalar yaratmasının ardından Huawei, P30 Pro'da akıllı telefon endüstrisinin en iyi kamerası olacak bir kamera kurulumu sunmaya hazırlanıyor.

DxOmark, yayınladığı Galaxy S10+ incelemesiyle cihazın üçlü arka kamerasının Huawei P20 Pro ve Mate 20 Pro ile aynı performansı sergilediğini, çift ön kamerasının ise hem P20 Pro hem de Mate 20 Pro’dan çok ama çok daha iyi sonuçlar elde ettiğini ortaya çıkardı. Bu durum, 2018 yılında piyasaya sürdüğü amiral gemileri ile DxOmark’ın kralı haline gelen Huawei’nin liderliği Samsung’a kaptırması anlamına geliyor.

Fakat Samsung’un liderliği fazla uzun sürmeyebilir. Zira Huawei tarafından P30 Pro’nun dörtlü arka kamerası ile çekilen fotoğraflar, Çinli şirketin Samsung’un karşısına çok daha ileri kamera teknolojileri ile çıkacağını gösteriyor. Yukarıdaki fotoğrafta da görebileceğiniz gibi P30 Pro, üst düzey bir yakınlaştırma teknolojisine sahip olacak. P30 Pro’nun dörtlü arka kamerası, 5x optik yakınlaştırma özelliğine sahip olacak.

Çoğu amiral gemisi, kullanıcılara yalnızca 2x optik yakınlaştırma sunar. Dolayısı ile kullanıcılar görüntüyü iki kattan daha fazla yaklaştırdıklarında görüntü kalitesinde ciddi kayıplar görülür. Huawei, P30 Pro’da bulunan dörtlü kamera kurulumu ile bu sorunu ortadan kaldırıp 5x optik yakınlaştırma sunacak gibi görünüyor. Aşağıda yer alan ay fotoğrafındaki detaylar, P30 Pro’nun ne denli bir yakınlaştırma yeteneğine sahip olacağını özetliyor.