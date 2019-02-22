Dünyanın En İyi Akıllı Telefon Kameraları Galaxy S10+'ta

DxOmark tarafından açıklanan verilere göre Galaxy S10+ arka kamera performansı ile Mate 20 Pro'nun puanını egale etmeyi başarıyor. Ayrıca Galaxy S10+'ın ön kamerası net bir puan ile dünyanın en iyi selfie kamerası olmayı başardı.

San Francisco’da düzenlenen lansmandan yalnızca iki gün sonra Samsung’un en yeni saray mücevheri Galaxy S10+’ın DxOmark puanı belli oldu. DxOmark’ın kamera incelemesine göre Galaxy S10+ hem ön kamera da hem de arka kamerada akıllı telefon endüstrisinin en iyi sonuçlarını vermeyi başarıyor.

Çift ön kameraya sahip olan Galaxy S10+, DxOmark testlerinden 96 puan almayı başarıyor ve dünyanın en iyi selfie kamerası unvanını ele geçiyor. DxOmark, grup selfie çekimlerinde ve düşük ışıklı ortamlarda çekilen portre modunda kalitenin bir miktar düştüğünü belirtse de bir akıllı telefonun elde edebileceği en iyi selfieleri çektiğini belirtiyor.

Hem Galaxy S10 hem de Galaxy S10+’ta bulunan üçlü kamera kurulumu ise 109 puan alarak Huawei P20 Pro ve Mate 20 Pro ile birlikte en iyi arka kamera olmayı başarıyor. Mate 20 Pro ve P20 Pro’nun ön kamera konusunda oldukça geride kaldığını düşünürsek Galaxy S10 ailesinin mobil fotoğrafçılıkta en iyi sonuçları sunduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.