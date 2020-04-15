EMUI 10.1 Beta İçin Huawei Beta Uygulaması Güncellendi

Huawei, EMUI 10.1 beta için Huawei Beta uygulamasını güncelledi. Huawei ve Honor kullanıcıları yakında akıllı telefonlarını EMUI 10.1 beta sürümüne yükseltebilecekler.

Huawei, Huawei ve Honor akıllı telefon kullanıcıları için EMUI 10.1 Beta'yı küresel olarak sunmaya hazırlanıyor. Çinli teknoloji devi, Android 10 tabanlı EMUI 10.1'in beta sürümü için Huawei Beta uygulamasını güncelledi.

EMUI 10.1'in betası şu an için sadece Çin'deki Huawei P30 ve Mate 30 serisi telefon kullanıcıları tarafından indirilebiliyordu. Ancak Huawei, yakında EMUI 10.1 Beta'yı dünya genelindeki tüm kullanıcılara sunacak. Beta sürecinin ne zaman sona ereceği ya da EMUI 10.1'in kararlı sürümünün ne zaman geleceği ise bilinmiyor.

Huawei Beta uygulaması nasıl indirilir?

EMUI 10.1 beta için Huawei Beta uygulamasının APK dosyasını aşağıdaki bağlantılardan indirerek cihazlarınıza kurabilirsiniz. Bazı kullanıcılar şartlar ve koşulları kabul ederken "Code 3002" hatası aldıklarını bildiriyor. Bunun nedeni, Huawei ID bölgesi olabilir çünkü uygulamanın bazı ülkelerde kullanılamadığı belirtiliyor.

Sunucu linkleri:

Google Drive linkleri:

Eğer kurulum sırasında hata alırsanız, beta uygulaması bulunduğunuz bölgede açıldığında sorunun düzeleceğini belirtelim. Ayrıca Huawei Beta uygulama verilerini telefonun Ayarlar bölümünden silmeyi, Beta uygulamasını kaldırmayı, cihazınızı yeniden başlatmayı ve beta uygulamasını yeniden yüklemeyi de deneyebilirsiniz. Yine de hatanın çözüleceğinin garantisi yok. Huawei, EMUI 10.1 beta'yı henüz global cihazlar için başlatmadı, ancak beta sürüm yakında tüm kullanıcılara sunulacak.