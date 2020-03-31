Huawei, geçtiğimiz günlerde çevrimiçi olarak gerçekleştirdiği lansmanla P40 serisinin yanında yeni arayüzü EMUI 10.1’i de tanıtmıştı. Huawei’nin yeni sesli asistanı Celia, görüntülü konuşma uygulaması MeeTime gibi yeni özelliklerle beraber gelen EMUI 10.1, Huawei akıllı telefon kullanıcılarına birçok yeni özellik sunuyor.

Huawei, P40 serisi akıllı telefonlarını tanıttığı lansmanda yeni arayüzü EMUI 10.1'i de tanıtmıştı. EMUI 10’un devamı olarak tanıtılan EMUI 10.1, kullanıcılara pek çok yeni özellik ve iyileştirme sunacak.

Huawei, EMUI 10.1’de sürtünme-kaydırma efekti ismi verilen yeni bir animasyonu kullandı. Bu animasyon sayesinde arayüzde hareket eden nesneler, hareketin sonuna doğru yavaşlayarak duracaklar. Böylece daha hoş bir görünüm sağlanmış olacak.

EMUI 10.1’de ekranın iki kenarından içeri doğru kaydırarak kenar çubuğu ortaya çıkarılabilirken Çoklu Pencere özelliğinde kullanılacak uygulamalar da bu kenar çubuğuna sürüklenebiliyor. Arayüzün Kayan Pencere özelliği, kullanıcı akıllı telefonlarında herhangi bir iş yaparken gelen mesajların doğrudan cevaplanabilmesini sağlıyor.

Çoklu Ekran İş Birliği

Huawei’nin EMUI 10.1 ile birlikte sunduğu yeni özelliklerden biri de Çoklu Ekran İş Birliği. Bu özellik sayesinde Huawei MateBook gibi Huawei bilgisayarlarda Huawei akıllı telefonlar kullanılabilecek.

Basit bir kurulum işleminin ardından Huawei bilgisayarlar üzerinden Huawei telefonlar aracılığıyla görüntülü ve sesli arama yapılabiliyor. Bu işlem sırasında telefonun kamerası ve mikrofonu yerine bilgisayarın kamerası ve mikrofonu kullanılıyor. Çoklu Ekran İş Birliği sayesinde kullanıcılar, telefonlarındaki dosyaları açmak gibi birçok Huawei bilgisayardaki uygulamadan kullanabilecekler.

Huawei Share

Neredeyse bir yıldır kullanılan Huawei Share uygulamasının kapsamı, EMUI 10.1 ile beraber artırıldı. Huawei telefon, tablet ve bilgisayarların yanında artık üçüncü taraf cihazlarla da Huawei Share kapsamına dahil edildi. Huawei Share’a dahil olan ilk üçüncü taraf ürünlerden biri Avrupa merkezli fotoğraf baskı şirketi Cewe’nin baskı makineleri. Huawei kullanıcıları, Cewe’nin fotoğraf baskı makinelerine kablosuz bir şekilde Huawei Share ile bağlanarak fotoğraflarını bastırabilecekler.

Huawei’nin yeni arayüzü EMUI 10.1 ilk etapta 30’dan fazla Huawei cihaza sunulacak. Huawei, Mate 30 serisi, Mate X ve p30 serisinin EMUI 10.1’e ulaşacağını açıkladı. EMUI 10.1’e ulaşacak diğer telefonlar ve arayüze ait diğer detaylar önümüzdeki günlerde açıklanacak. EMUI 10.1 ile beraber Huawei kullanıcılarının edinecekleri diğer özellikleri sıraladığımız haberimize de buradaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.