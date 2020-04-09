Huawei, EMUI 10.1'in Açık Betasını Yayınladı

Çinli teknoloji devi Huawei, geçtiğimiz haftalarda tanıttığı yeni kullanıcı arayüzü EMUI 10.1'in açık betasını yayınlamaya başladı. Açık beta, şu an yalnızca Çin'deki Huawei P30 ve Mate 30 serisi telefon kullanıcıları tarafından indirilebilecek.

Çinli teknoloji devi Huawei, son 1 yıldır geçirdiği zor zamanlara rağmen hâlâ kendi yolunda ilerlemeye hız kesmeden devam ediyor. Şirket, yeni tanıttığı akıllı telefonlarının yanı sıra gelecekte bu cihazlar için yayınlanacak yeni kullanıcı arayüzünü de tanıtmıştı.

Yaklaşık iki hafta önce tanıtılan yeni Huawei kullanıcı arayüzü EMUI 10.1, bu süreç içerisinde Huawei P30 ve Mate 30 akıllı telefonlarında kendisini gösterdi. Yeni arayüz henüz yayınlanmış olmasa da şirket bu arayüzün beta testlerini belirttiğimiz modeller üzerinde yaptı. Bugünse bu beta testlerinin yeni aşamasına geçiliyor.

EMUI 10.1'in açık beta süreci başlıyor:

Huawei, beta testleri devam eden EMUI 10.1 kullanıcı arayüzünü yine Huawei P30 ve Mate 30 telefonları için açık betaya taşıyor ancak EMUI 10.1 açık betası, Huawei P30 veya Mate 30 serisinden herhangi bir modele sahip olan her kullanıcı için geçerli olmayacak. Açık betaya şu anlık yalnızca Çin’de erişilebilecek.

Huawei’nin EMUI 10.1 için başlattığı açık betaya Huawei P30, P30 Pro, Mate 30, Mate 30 Pro, Mate 30 5G, Mate 30 Pro 5G ve Mate 30 RS Porsche Design modelleri üzerinden erişilebilecek. EMUI 10.1 açık betası, açık betaya kaydolan tüm kullanıcılara bugünden itibaren dağıtılmaya başlanacak. Elbette EMUI 10.1 arayüzünün açık beta süreci sona erdiğinde yeni kullanıcı arayüzü, dünya genelindeki tüm Huawei kullanıcıları için yayınlanacak ancak açık beta sürecinin ne zaman sona ereceği ya da EMUI 10.1 arayüzünün ne zaman tüm kullanıcılara getirileceği henüz netlik kazanmadı.

Huawei P30 ve Mate 30 akıllı telefon serilerinin yanı sıra şirket, EMUI 10.1’in beta testlerini Nova 5 serisi akıllı telefonlar için de başlattı. Bununla birlikte Honor’ın Magic UI 3.1 arayüzünün de testler başlamış durumda. Önümüzdeki günlerdeyse şirket, yeni kullanıcı arayüzünü daha fazla Huawei akıllı telefon için kullanılabilir kılacak.