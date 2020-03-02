Huawei'nin EMUI 11 ile Sunacağı İlk Özellik Belli Oldu

ABD merkezli teknoloji devi Google, geçtiğimiz günlerde akıllı telefon sektörünün hakimi konumunda olan Android işletim sisteminin yeni sürümü olan "Android 11"in önizleme sürümünü yayınladı. Şu sıralar geliştiriciler tarafından incelenen Android 11'in belki de en etkileyici özelliklerinden bir tanesi ise kavisli ekranların kenarlarındaki dokunma hassasiyetinin ayarlanabilmesi özelliğiydi.
Android'in açık kaynak kodlu olması, akıllı telefon üreticileri için de önemli bir fırsat sunuyor. Şirketler, Android'in açık kaynak kodlu yapısından faydalanarak özelleştirilmiş arayüzler geliştiriyorlar ve müşterilerine daha farklı bir Android deneyimi sunuyorlar. Çinli teknoloji devi Huawei de bu bağlamda çalışmalarını yürüten şirketlerden bir tanesi ve Huawei kullanıcıları bir süredir, "EMUI" olarak isimlendirilen özel bir arayüz kullanıyorlar.
Google'ın Android 11 için hazırladığı geliştirici önizlemesini yayınlamasıyla birlikte akıllı telefon üreticileri, kendi Android tabanlı arayüzlerini güncelleme çalışmalarına giriştiler. Huawei de şu sıralar, EMUI'nin yeni sürümü olan "EMUI 11" üzerinde çalışmalarını yürütüyor. Şimdi ortaya çıkan bilgilerse EMUI 11'in, Android 11'de yer alan ekran kenarlarındaki dokunma hassasiyetinin ayarlanabilmesi özelliğine sahip olacağını gösteriyor.
Android 11'in etkileyici bir özelliğinin Huawei tarafından alınmış olması elbette olumlu bir gelişme. Bu özelliğin EMUI'de de yer almasıyla birlikte kullanıcılar, kavisli ekrana sahip Huawei telefonlarının kenarlarının hassasiyetini ayarlayabilecekler. Böylelikle ekran kenarına yanlışlıkla dokunma problemi, EMUI 11'le tarih olacak.
Huawei, eğer herhangi bir değişiklik olmaz ise 27 Mart'ta Huawei Geliştirici Konferansı (HDC 2020) etkinliğini gerçekleştirecek. Beklentiler, bu etkinlik kapsamında EMUI 11'in tanıtılması yönünde. Şirket, yeni arayüzünü ise sonbahar aylarında duyuracağı Mate 40 serisi amiral gemisi telefonlarıyla kullanıma sunacaktır. Ancak Çin'de ortaya çıkan Corona virüsü salgınının Huawei'yi nasıl etkileyeceği şu an için bilinmiyor.
EMUI 11 güncellemesi alması beklenen Huawei ve Honor telefonlar
- Huawei Mate 30 Pro
- Huawei Mate 30
- Huawei Mate 30 RS Porsche tasarımı
- Huawei Mate 20
- Huawei Mate 20 Pro
- Huawei Mate 20 X
- Huawei Mate 20 X (5G)
- Huawei Mate 20 X (4G)
- Huawei Mate 20 Porsche RS
- Huawei Mate X
- Huawei P40
- Huawei P40 Pro
- Huawei P30
- Huawei P30 Pro
- Huawei Nova 6
- Huawei Nova 6 5G
- Huawei Nova 5T
- Huawei Nova 5
- Huawei Nova 5 Pro
- Huawei Nova 5Z
- Huawei Nova 5i
- Huawei Nova 5i Pro
- Honor V30 (Magic UI 4.0)
- Honor V30 Pro (Magic UI 4.0)
- Honor V20 (Magic UI 4.0)
- Honor 20 (Magic UI 4.0)
- Honor 20 Pro (Magic UI 4.0)
- Honor 20S (Magic UI 4.0)
- Honor 20 Youth Edition (EMUI 11)
- Honor 9X (EMUI 11)
- Honor 9X Pro (EMUI 11)