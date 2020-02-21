Android 11'in Kavisli Ekranları Popüler Yapacak Özelliği

Android 11'in yeni bir özelliği daha gün yüzüne çıktı. Google'ın yeni işletim sisteminin kodlarını inceleyen geliştiriciler, telefonlara "Hassasiyet Ayarı" isimli bir özelliğin geleceğini fark ettiler. Bu özellik, kavisli ekranların 'yanlışlıkla dokunma' sorununu ortadan kaldırıyor.

ABD merkezli teknoloji devi Google, dün itibarıyla Android 11'in geliştiriciler için hazırlanan önizleme sürümünü paylaştı. Geliştiriciler şu sıralar, önümüzdeki aylarda piyasaya sürülmesi beklenen Android 11'in özelliklerini keşfedebilmek için çalışıyorlar. Hal böyle olunca da haberlerimizde sık sık Android 11'le ilgili ortaya çıkan yeni özelliklere yer veriyoruz. Şimdi, Android 11'in keşfedilen yeni bir özelliğiyle daha karşınızdayız.

Akıllı telefon sektörü, yakalanması çok yüksek bir hızla değişiyor. Hemen her gün, sektörü derinden etkileyecek bir gelişme yaşanıyor. Bu durum, akıllı telefon sektörünün önemli bir bölümüne hakim olan Android'i de doğrudan etkiliyor. Bu durumun farkında olan Google, özellikle kavisli ekranlarda görülen önemli bir sorunu tarihe gömecek gibi görünüyor.

Android 11'in kodlarını inceleyen geliştiriciler, "Hassasiyet Ayarı" olarak isimlendirilen bir özelliği fark ettiler. Bu özelliğe ait kodları çalıştırarak ne işe yaradığını anlamak isteyen geliştiriciler, bu özellikle birlikte kavisli ekranlarda sıklıkla karşılaşılan yanlışlıkla dokunma sorununun ortadan kalkacağını fark ettiler.

Hassasiyet Ayarı, aslında pek çok kavisli ekrana sahip akıllı telefonda üretici tarafından sunulan bir özellik olarak bulunuyor. Ancak bundan sonra, Android 11'le çalışacak tüm akıllı telefonlarda bu özellik varsayılan olarak bulunacak. Bu özellik sayesinde kullanıcılar, telefonlarının ekranlarındaki kavisli bölgelere ya da ekranlarının kenarlarına dokunduklarında farklı bir uygulamaya yönlendirilmeyecek veya açık uygulamalarını yanlışlıkla kapatmayacaklar.

Android 11'le gelecek Hassasiyet Ayarı, şöyle görünüyor

Söz konusu özellik, sahip olduğunuz akıllı telefonun ekranının kenarlarının dokunma hassasiyetinin ayarlanmasına imkan sağlıyor. Telefonunuzun "Ayarlar" bölümüne eklenecek yeni "Hassasiyet Ayarları" bölümüne girdiğinizde, ekranın sol ve sağ tarafı için iki farklı kaydırılabilir seçenekle karşılacaksınız. Bu seçenekler, ekranın sol ve sağ tarafındaki hassasiyetin ayarlanmasını sağlayacak.

Google şu an için bu özelliği kullanıma sunmuş durumda değil. Bu da demek oluyor ki özellik, henüz geliştirici önizleme sürümünde yayınlanamayacak kadar geliştirilme aşamasında. Yine de Google'ın böyle bir özellik üzerinde çalıştığını bilmek sevindirici. Zira günümüz Android amiral gemilerini düşündüğümüzde kavisli ekrana sahip olmayan modellerin sayısı yok denecek kadar az.