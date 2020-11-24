EMUI 11 Hangi Telefonlar İçin Ne Zaman Yayınlanacak

Huawei, bugün paylaştığı EMUI 11 yol haritasıyla birlikte hangi akıllı telefon veya tablet modelinin ne zaman yeni güncellemeyi alacağını açıkladı. Yol haritasına göre şirket, 2021'in ilk çeyreğinde pek çok modelini güncellemiş olacak.

Çinli teknoloji devi Huawei, sevilen kullanıcı arayüzü EMUI'in yeni sürümünü geçtiğimiz eylül ayında duyurmuştu. EMUI 11 ismiyle çıkış yapacak yeni sürüm, kullanıcılara yeni özellikler sunacaktı. Bu özellikler arasında kullanıcıların pencereleri diledikleri gibi boyutlandırıp konumlandırması da bulunuyordu.

Huawei, EMUI 11'in beta sürümünü alacak modelleri daha önce yayınlamıştı. Ancak yeni güncellemenin hangi Huawei akıllı telefon ve tablet modellerine ve ne zaman geleceği şu ana kadar açıklanmamıştı. İşte beklenen açıklama bugün yapıldı ve Huawei, EMUI 11'in bölge bölge yol haritasını paylaştı.

EMUI 11 güncellemesi alacak telefonlar ve tarihleri:

Huawei'nin paylaşmış olduğu yol haritasında EMUI 11 güncellemesi alacak telefonlar ve tabletler şu şekilde listelendi:

Huawei P40: Aralık 2020

Aralık 2020 Huawei P40 Pro: Aralık 2020

Aralık 2020 Huawei P40 Pro+: Aralık 2020

Aralık 2020 Huawei Mate 30 Pro: Aralık 2020

Aralık 2020 Huawei Mate Xs: Ocak 2021

Ocak 2021 Huawei P30: 2021'in ilk çeyreği

2021'in ilk çeyreği Huawei P30 Pro: 2021'in ilk çeyreği

2021'in ilk çeyreği Huawei Mate 20: 2021'in ilk çeyreği

2021'in ilk çeyreği Huawei Mate 20 Pro: 2021'in ilk çeyreği

2021'in ilk çeyreği Huawei PORSCHE DESIGN Mate 20 RS: 2021'in ilk çeyreği

2021'in ilk çeyreği Huawei Mate 20 X: 2021'in ilk çeyreği

2021'in ilk çeyreği Huawei Mate 20 X (5G): 2021'in ilk çeyreği

2021'in ilk çeyreği Huawei nova 5T: 2021'in ilk çeyreği

2021'in ilk çeyreği Huawei MatePad Pro: 2021'in ilk çeyreği

2021'in ilk çeyreği Huawei MediaPad M6 (10,8 inç): 2021'in ilk çeyreği

Huawei'nin 2021 yılının ilk çeyreğinde pek çok telefonuna göndermeyi planladığı EMUI 11 hakkında daha detaylı bilgiye ulaşmak için bu bağlantıya tıklayabilirsiniz.