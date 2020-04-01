Huawei'nin 'EMUI Akıllı Şarj Modu' Neler Vadediyor?

Huawei, akıllı telefonlarında yeni bir özellik sunmaya başladı. EMUI akıllı şarj modu olarak isimlendirilen bu özellik, yapay zeka desteğiyle telefonun kullanım durumunu öğreniyor ve böylelikle de telefonun aşırı şarj olmasını engelliyor.

Akıllı telefonlar, hayatımızın ayrılmaz bir parçası. Özellikle de pandemi sürecinde olduğumuz şu günlerde akıllı telefonlarımızla geçirdiğimiz zaman bir hayli arttı. Bu durum bizleri, telefonlarımızı daha fazla şarj etmek zorunda bıraktı. Ancak telefonların sürekli olarak şarj edilip şarjının boşaltılması, batarya sağlığı için pek de iyi bir şey değil.

Şimdi sizlere, Huawei marka akıllı telefon kullanıcılarının yeni yeni kullanmaya başladıkları bir şarj özelliğinden bahsedeceğiz. Bu özellik, EMUI akıllı şarj modu olarak isimlendiriliyor ve şu an için sadece Huawei Mate 30 ve Honor V30 serisi kullanıcıları tarafından deneyimlenebiliyor. Peki, ilerleyen dönemlerde daha çok modele yayılacak olan EMUI akıllı şarj modu neler vadediyor?

Bir akıllı telefonun batarya ömrünü doğrudan etkileyen ilk şey, telefonun aşırı şarj edilmesidir. Yani eğer yeni bir telefonunuz varsa ve bataryasını uzun ömürlü kullanmak istiyorsanız, telefonunuzu kesinlikle uzun süre şarjda bırakmayın. Yine de Huawei, batarya sağlığını yapay zeka kontrolüne almak için bir özellik geliştirdi. EMUI akıllı şarj modu, isteseniz dahi telefonunuzu uzun süre şarjda bırakmanıza izin vermiyor.

Bu özellik aktifken telefonunuzu şarja taktığınızda, batarya doluluk oranı yüzde 80'e ulaştığında şarj işlemi durduruluyor ve cihaz çok daha yavaş şarj edilmeye başlanıyor. Yapay zeka, zaman içinde telefon kullanımınızı öğreniyor ve yüzde 80'den sonraki dolum hızını buna göre belirliyor.

Huawei tarafından yapılan açıklamalara göre EMUI akıllı şarj modu, telefonların batarya ömürlerini ciddi anlamda etkileyecek. Çünkü şirket, geliştirdiği yapay zekaya fazlasıyla güvendiğini ifade ediyor. Ancak yetkililer, bu özelliğin daha fazla kullanıcıya ne zaman ulaşacağına dair herhangi bir açıklama yapmadı. Görünen o ki Huawei kullanıcıları, bu etkili özelliğe erişebilmek için bir süre daha bekleyecekler.