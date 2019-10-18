Huawei, Çin'de düzenlediği bir etkinlikle orta sınıf yeni telefonu Enjoy 10'u duyurdu. Kirin 710F işlemcisinden güç alan telefon, 4.000 mAh batarya kapasitesine sahip.

Çinli teknoloji devi Huawei'nin akıllı telefonlarla ilgili çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Şirket şimdi, orta sınıf yeni akıllı telefonu "Enjoy 10"u, Çin'de düzenlediği bir etkinlikle tanıttı. Şirketin yeni akıllı telefonu, 6.39 inç boyutundaki delikli bir ekranla birlikte geliyor. Enjoy 10'un bu ekranı, tüketicilere HD+ çözünürlük sunuyor ve ince çerçeveli yapısıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

Huawei'nin orta sınıf yeni telefonu Enjoy 10, Kirin 710F işlemcisinden güç buluyor. Bu güç, 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanıyla da desteklenebiliyor. Üstelik tüketiciler, telefonun hafızasını microSD desteği ile 512 GB'ye kadar arttırabiliyorlar. Ayrıca Enjoy 10, Android 9 Pie tabanlı EMUI 9.1 arayüzü ile geliyor.

Karşınızda Huawei Enjoy 10

Enjoy 10'un delikli ekranında bulunan özçekim kamerası, tüketicilere 8 megapiksel çözünürlük sunuyor. Telefonun arka kısmında bulunan ikili kamera kurulumu ise 48 megapiksel çözünürlüğündeki ana arka kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğündeki ikinci bir kameradan oluşuyor. Ayrıca Enjoy 10'un arka kamera kurulumu, yapay zeka desteği de sunuyor.

Huawei Enjoy 10 teknik özellikleri

6.39 inç, HD+ çözünürlüğünde ekran

Kirin 710F işlemci

4 GB veya 6 GB RAM

64 GB veya 128 GB depolama alanı (microSD desteği mevcut)

8 megapiksel çözünürlüğünde, f/2.0 diyafram açıklığında ön kamera

48 megapiksel çözünürlüğünde, f/1.8 diyafram açıklığında ana arka kamera

2 megapiksel çözünürlüğünde, f/2.4 diyafram açıklığında ikinci arka kamera

Android 9 Pie tabanlı EMUI 9.1

4.000 mAh batarya

Huawei Enjoy 10 fiyatı

4 GB RAM ve 64 GB depolama alanlı versiyon için 169 dolar (yaklaşık 980 TL + vergiler)

4 GB RAM ve 128 GB depolama alanlı versiyon için 198 dolar (yaklaşık 1.150 TL + vergiler)

6 GB RAM ve 64 GB depolama alanlı versiyon için de 198 dolar (yaklaşık 1.150 TL + vergiler)

Ürün, bugün itibarıyla Çin'de satışa sunuluyor. Enjoy 10'un ilerleyen dönemlerde hangi ülkelerde, hangi fiyat etiketleriyle satışa sunulacağı ise şu an için bilinmiyor.