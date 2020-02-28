Huawei Enjoy 10e’nin Tanıtım Tarihi Açıklandı

Huawei’nin orta segment akıllı telefon serisi Enjoy’a katılacak en yeni üyesi Enjoy 10e’nin tanıtım tarihi belli oldu. Huawei tarafından yapılan paylaşıma göre cihaz, 1 Mart 2020’de tanıtılacak.

Çin merkezli teknoloji devi Huawei, bir yılı aşkın süredir küresel anlamda kötü performans sergiliyor gibi gözükse de dur durak bilmeden yeni ürünlerini kullanıcılara sunmaya devam ediyor. Şirket, özellikle geçtiğimiz aylarda orta segmentteki yeni telefonlarıyla dikkat çekmeyi başarmıştı.

Huawei’nin orta segment akıllı telefon serisi Enjoy, bütçe dostu olması nedeniyle birçok kullanıcıdan olumlu geri dönüş alıyor. Enjoy serisine katılan son üye Huawei Enjoy 10s de olumlu yorumlar alan akıllı telefonlar arasında yer alıyor. Bugünse seriye yeni bir akıllı telefonun daha katılacağını öğrendik.

Huawei Enjoy 10e'nin tanıtım tarihi belli oldu:

Huawei Enjoy akıllı telefon serisine katılacak yeni cihaz, Enjoy 10 ailesinin yeni üyesi olacak. Huawei Enjoy 10 ailesine katılacak yeni üye, Huawei Enjoy 10e olarak adlandırılacak. Huawei tarafından Çin’in sosyal medyası Weibo’da paylaşılan posterle birlikte akıllı telefonun tanıtım tarihi de gün yüzüne çıktı.

Huawei’nin yaptığı paylaşıma göre Enjoy 10e, bu hafta pazar günü yani 1 Mart 2020’de tanıtılacak. Çinli şirket, Weibo üzerinden yaptığı paylaşımda akıllı telefonun tanıtım tarihini paylaşsa da cihazın özellikleri ve fiyatı hakkında hiçbir şey paylaşmadı ancak bu konuda da bazı iddialar yok değil.

İddialara göre Huawei Enjoy 10e, çok yüksek ihtimalle düşük bütçeli telefonlar arasında yer alacak. Geçtiğimiz günlerde TENAA ve Geekbench’te MediaTek Helio P35 işlemcili bir cihaz görülmüştü. Bazı iddialara göre bu cihaz, Huawei Enjoy 10e'ydi.

TENAA ve Geekbench’te görülen cihaz gerçekten de Huawei Enjoy 10e ise cihazın 5.000 mAh’lik devasa bir bataryayla gelebileceğini söyleyebiliriz ancak cihazın kamera kısmında çok fazla şey beklememekte fayda var. Huawei Enjoy 10e hakkında yapılan fiyat tahmini ise 150 dolar, yani vergisiz fiyat olarak yaklaşık 930 TL.