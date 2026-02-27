Tümü Webekno
Her Özelliğiyle Büyüleyen Kulaklık Huawei FreeBuds Pro 5 Tanıtıldı: İşte Türkiye Fiyatı

Huawei, yeni amiral gemisi kablosuz kulaklığı FreeBuds Pro 5'i tanıttı. Türkiye'de de sunulan cihaz, özellikleriyle AirPods Pro 3'e dişli bir rakip olacak.

Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Dünyanın en büyük teknoloji firmalarından biri olan Huawei, her türden kategoriden başarılı cihazlarıyla karşımıza çıkıyordu. Çin merkezli firma, şimdi ise ülkemizde de sunulan FreeBuds serisine yepyeni bir ürün daha ekledi. Şirket, Huawei FreeBuds Pro 5 modelini gerçekleştirdiği bir lansman ile duyurdu.

Huawei’nin yeni kablosuz kulaklığı, amiral gemisi bir kulaklıkta arayacağınız her özelliğe sahip. Cihaz, silikonlu premium havasını yansıtan bir tasarımla geliyor ve uzun süreli kullanımlara uygun olarak tasarlanıyor. Her bir kulaklığın 5,5 gram ağırlığında ve 29.1 x 21.8 x 23.7 mm boyutlarında olduğunu belirtelim. Kutusu ise 43 gram ağırlığında ve 65.50 x 46.70 x 22.98 mm boyutlarında.

Karşınızda Huawei FreeBuds Pro 5

huwi1

Beyaz, gümüş, altın ve gökyüzü renklerinde sunulacak Huawei FreeBuds Pro 5 modeli, ultra doğrusal çift manyetik devre bas ünitesini ultra ince mikro düzlemsel tiz hoparlörle birleştiren çift sürücülü bir sistem kullanıyor. Bas sürücüsünün daha derin düşük frekans performansı için 10 Hz'e kadar indiği, tiz hoparlörün ise daha yüksek frekanslarda netlik için 48 kHz'e kadar uzandığı belirtilmiş.

Ayrıca çevredeki gürültüyü engellemek için ters ses dalgaları yaymak üzere tasarlanmış çift üniteli, çift kanallı aktif gürültü engelleme sistemine de sahip. Huawei, bu yeni sistemin önceki nesle göre üç kata kadar daha iyi performans sağladığını söylüyor. Kirin A3 çipine sahip kulaklık, mikrofonlarla birlikte çevresel işlemeyi ve gürültü azaltmayı gerçekleştiriyor. Gürültü seviyelerinin 100 dB'e kadar çıktığı ve rüzgar hızının 10 m/s'ye ulaştığı ortamlarda bile arama netliğinin sağlandığı aktarılmış. Tamamen sesten izole olmak istemeyenlere özel bir modu da var.

4,6 Mbps'ye kadar kayıpsız ses iletim hızları sağlayabilen NearLink teknolojisine de sahip olan kulaklıklar, 60 mAh'lik bir bataryaya sahip. Kutusu ise 537 mAh kapasiteli bataryayla geliyor. IP67 dayanıklılığa sahip ürün, ANC açıkken tek şarjla 6 saat, kapalıyken 9 saat pil ömrü sunabiliyor.

Huawei FreeBuds Pro 5 Türkiye fiyatı:

huwi2

Huawei'nin yeni kulaklıkları ülkemizde de satışa sunuldu. Cihazın fiyatı, 9.999 TL olarak açıklandı.

Kablosuz Kulaklık Huawei

