Samsung Galaxy Buds 4 ve Buds 4 Pro Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatları

Samsung, yeni amiral gemisi kulaklıkları Galaxy Buds 4 serisini tanıttı. Buds 4 ve Buds 4 Pro'dan oluşan cihazlar, dikkat çeken özelliklerle geliyor.

Samsung, bugün tüm teknoloji dünyasının beklediği 2026 yılının ilk Galaxy Unpacked etkinliğini gerçekleştirdi. Etkinlikte en çok dikkat çeken ürünler şüphesiz yeni amiral gemisi telefonları Galaxy S26 serisiydi. Ancak buna ek olarak Galaxy Buds 4 serisi kulaklıklar da resmen tanıtıldı.

Galaxy Buds 4 serisi, standart ve Pro olmak üzere iki modelden oluşuyor. Her iki modelde de dış kenarları düzleştirilmiş ve yeniden tasarlanmış saplar bulunuyor. Standart model normal, Pro model silikonlu tasarıma sahip.

Galaxy Buds 4 ve Buds 4 Pro neler sunuyor?

Galaxy Buds 4 Pro modeli 2 taraflı hoparlörle gelecek. Cihazdaki hoparlörler 11 mm’lik dinamik sürücüler ve 5x4 mm tweeter olarak açıklandı. 3 mikrofona sahip kulaklık IP57 suya ve toza dayanıklılığa sahip. Bluetooth 6.1 bağlantı ile gelen cihazda dokunmatik kontrollerin yanı sıra kafa hareketi desteği var. Kafa hareketleriyle aramalara yanıt verme gibi bazı işlevleri gerçekleştirebiliyorsunuz.

Gelişmiş adaptif gürültü kontrolü ve gürültü engelleme özelliklerini desteklediğini belirtelim. ANC açıkken tek şarjla 6 saat, kutuyla 25 saat pil ömrü sunuyor. ANC kapalıyken bu oranlar** 7 saat ve 30 saate çıkıyor**. Bixby ve Gemini yapay zekâ asistanlarına destek sunduğunu ekleyelim.

Standart Galaxy Buds 4 Pro’da ise 1 taraflı 11 mm dinamik sürücülü hoparlör görüyoruz. Bu modelde adaptif gürültü engelleme özelliği ve adaptif gürültü kontrolü özellikleri var. Bluetooth 6.1 bağlantıya sahip kulaklık, dokunmatik kontrollere sahip. IP54 dayanıklılık sunuyor ve 3 mikrofon ve VPU ile geliyor. ANC açıkken tek şarjla 5 saat, kutuyla 24 saat dinleme, kapalıyken ise tek şarjla 6 saat, kutuyla 30 saat dinleme sunduğunu ekleyelim.

Galaxy Buds fiyatları: