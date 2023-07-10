Huawei, uygun fiyatlı kablosuz kulaklığı FreeBuds SE 2'yi duyurdu. Kabul edilebilir özellikler vadeden kablosuz kulaklık, bu kategoride çok satan ürünler arasında yer alabilir gibi görünüyor.

Çinli teknoloji şirketi Huawei, düzenlediği bir etkinlikte yeni kablosuz kulaklığı "FreeBuds SE 2"yi duyurdu. Uygun fiyatlı olsa da dikkat çekici özellikler sunan kablosuz kulaklıklar, piyasaya sürüldüğü ülkelerde dikkat çekmeyi başaracak gibi görünüyor. Peki Huawei FreeBuds SE 2 tüketiciye neler sunuyor?

Apple'ın AirPods modellerine benzer bir tasarıma sahip olan kulaklıklar, yarı kulak içi yapıya sahipler. Kulaklığın en dikkat çekici özelliklerinin başında hafifliği geliyor. Öyle ki Huawei FreeBuds SE 2, sadece 3,8 gram ağırlığında. Kullanıcılar, kulaklarındaki kulaklığı unutacaklar desek yanlış olmaz. Ancak burada önemli bir husustan bahsetmek gerek. Huawei'nin yeni kablosuz kulaklıklarında aktif gürültü engelleme özelliği bulunmuyor.

Karşınızda Huawei FreeBuds SE 2

Huawei FreeBuds SE 2, tam şarj ile 9 saate kadar kullanım imkanı sunuyor. Buna şarj kutusunu da dahil ettiğimiz zaman, 40 saate varan kullanım süresi görüyoruz. Aramalar cephesinde ise süre biraz daha kısalıyor. Bu kablosuz kulaklıklar ile 5 saat boyunca kesintisiz olarak arama yapabileceksiniz. Şarj kutusu ile bu süre 24 saate kadar çıkacak. Aramalar için gürültü engelleme sunulduğunu belirtelim.

Sahip olduğu IP54 sertifikası ile su ve toza karşı direnç gösteren kablosuz kulaklıklar, Bluetooth 5.3 bağlantı desteği sayesinde pek çok akıllı telefonda kullanılabilecek. Bu kulaklığa sahip olmak isteyen tüketicinin sadece 27 dolar ödeme yapması gerekecek. Huawei, FreeBuds SE 2'nin hangi ülkelerde satışa sunulacağı ile ilgili herhangi bir açıklama yapmadı. Ancak kulaklıkların Çin dışında da satılması bekleniyor.