vivo, Türkiye'de ürettiği orta segment telefonu Y36'yı ön sipariş kapsamında piyasaya sürdü. Günlük kullanımda ideal olan telefon, fiyat açısından da makul. Bu telefonu 12 aya kadar taksitle satın alabiliyorsunuz.

Çinli teknoloji şirketi vivo, Türkiye'de ürettiği "Y36" isimli akıllı telefonunu piyasaya sürdü. Şu an için ön sipariş aşamasında olan akıllı telefon, 12 aya kadar taksitle satın alınabiliyor. Özellikleri açısından da fena sayılmayan vivo Y36, tüketicilerin ilgisini çekmeyi başaracak gibi görünüyor. Peki bu akıllı telefon neler sunuyor ve fiyatı ne kadar?

Orta segmentte karşımıza çıkan vivo Y36, 6.64 inç büyüklüğündeki ekranında FHD+ çözünürlük sunuyor. LCD panele sahip olan ekran 90 Hz tazeleme oranı sunuyor. Telefonun parmak izi okuyucu sensörü ise yan çerçeveye monte edilmiş durumda. Bu arada; telefonun delikli ekranındaki selfie kameranın 16 MP çözünürlük sunduğunu belirtelim.

Karşınızda vivo Y36

vivo'nun yeni akıllı telefonu, Qualcomm'un Snapdragon 680 işlemcisinden güç alıyor. Bu güç, 8 GB RAM ve 256 GB'ye kadar depolama alanı ile destekleniyor. Telefonun RAM kapasitesi, RAM 3.0 ve Memory Booster teknolojileri ise 8 GB'ye kadar sanal RAM desteği sunuyor. microSD desteği de sunan akıllı telefonun bataryası ise 5.000 mAh kapasitede ve 44 watt hızlı şarj desteği sunuyor. Telefonda Android 13 tabanlı Funtouch OS 13 arayüzü bulunduğunu belirtelim.

vivo Y36, ikili kamera kurulumuna sahip olan bir telefon. Bu bağlamda, telefonun ana kamerası 50 MP çözünürlük sunuyor. Derinlik odaklı sensör ise 2 MP çözünürlük vadediyor. Yapay zekâ ile desteklenen kamera kurulumu, günlük kullanım için oldukça ideal performans sunacak.

vivo Y36 teknik özellikleri:

Ekran 6.64 inç, 2388x1080 piksel, 650 nit, LCD, 90 Hz İşlemci Qualcomm Snapdragon 680 RAM 8 GB Depolama 128/256 GB Ön Kamera 16 MP (f/2.45) Arka Kamera 50 MP (f/1.8) + 2 MP (f/2.4) Batarya 5.000 mAh 44W İşletim Sistemi Funtouch OS 13 (Android 13) Boyutlar 164.06 x 76.17 x 8.07 mm Ağırlık 202 gram

vivo Y36 fiyatı:

Versiyon Fiyat 8 GB + 128 GB 10.999 TL 8 GB + 256 GB 11.999 TL

vivo, Y36'nın lansmanına özel bir de kampanya başlattı. Bu akıllı telefonu ön sipariş kapsamında satın alırsanız, 1.599 TL karşılığında satın alınabilen vivo TWS2 ANC kablosuz kulaklığa ekstra ödeme yapmadan sahip olabilirsiniz. Öte yandan; 2.000 TL değerindeki 1 yıl ekstra garanti imkanı da ön sipariş kapsamında ücretsiz. Eski telefonunuzu takas etmek isterseniz de ekstra 500 TL indirim fırsatı yakalamış olacaksınız. vivo Y36 ile ilgili detaylı bilgi ve sipariş için buradaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.