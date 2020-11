Huawei, Popüler Akıllı Telefon Markası Honor'u Resmen Sattı

Huawei, resmi internet sitesinden yaptığı açıklama ile endüstriyel teknoloji unsurlarının sürdürülemez olduğu gerekçesiyle alt markası Honor'u, yerel bir konsorsiyuma sattığını duyurdu.

Çinli teknoloji devi Huawei’nin fiyat/performans odaklı ürünleriyle dikkat çeken alt markası Honor, Shenzhen Zhixin New Information Technology Co. Ltd adlı yerel bir konsorsiyuma resmen satıldı.

Satın alma işlemi tamamlandığında Huawei, Honor üzerinde herhangi bir hisseye sahip olmayacak. Kurulan konsorsiyum, Honor’un yüzde 98.6 hissesine, Shenzhen hükümeti ise yüzde 1,4’lük hisseye sahip olacak.

Huawei'nin Honor'u 15 milyar dolara satacağı söyleniyordu

Yapılan ilk açıklamalara göre satın alma işlemi, Honor’un işletme faaliyetlerini etkilemeyecek. Honor üst yönetimi, satın alma işleminden sonra da görevlerine devam edecek. Aynı şekilde şirketin farklı birimlerinde çalışan 7.000’i aşkın çalışan da görevine devam edecek.

Honor’un yerel bir girişim grubuna satılacağı yönündeki haberler ilk çıktığında anlaşmanın yaklaşık 15 milyar dolara gerçekleşeceği söyleniyordu ancak şu ana kadar ne Huawei ya da Shenzhen Zhixin New Information Technology, Honor’un ne kadara satıldığını açıklamadı.

Honor, "tüketicilerin, tedarikçilerin, ortakların ve çalışanların çıkarlarının korunması" için satıldı

Shenzhen Special Zone Daily adlı yerel bir gazete tarafından aktarılan bilgilere göre söz konusu satın alma işlemi; tüketicilerin, tedarikçilerin, ortakların ve çalışanların çıkarlarının korunmasını amaçlıyor.

Yine konuyla ilgili olarak paylaşılan bilgilere göre söz konusu konsorsiyumun oluşturulmasına katkıda bulunan tüm yatırımcılar, Honor’un pazardaki rekabete daha etkili bir şekilde katılabilmesi için markaya, tedarikçilere, üretime ve hizmetlere destek vermeye devam edecek.

Huawei: Honor, 7 yılda popüler bir akıllı telefon markası haline geldi

Huawei, söz konusu satın alma işlemi ile ilgili olarak resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, “Huawei Investment Holding Co. Ltd., endüstriyel teknoloji unsurlarının sürdürülemez ve tüketici işlerinin büyük baskı altında olduğu zor bir zamanda, Honor’un faaliyetlerine devam edebilmesi için Honor ticari varlıklarını bir bütün olarak satmaya karar verdi.” ifadelerini kullandı.

Honor’un 2013 yılında gençlere yönelik, uygun fiyatlı ürünler ortaya koymak için kurulduğunu ve 7 yıllık süreçte yıllık 70 milyon satış ile popüler bir akıllı telefon markası haline geldiğini ifade eden Huawei, satın alma işlemi tamamlandığında Honor’un herhangi bir hisseye ya da yönetim ve karar alma yetkisine sahip olmayacağının altını çizdi.