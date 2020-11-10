Bomba İddia: Huawei, Honor'u 15 Milyar Dolara Satacak

Çin'den gelen bilgilere göre ABD'nin ticari kısıtlamaları nedeniyle çok ciddi tedarik sorunları yaşayan Huawei, en azından alt markasının tedarik sorunlarıyla ilgilenmemek adına Honor'u 15 milyar dolara satacak.

ABD hükümetinin Mayıs 2019’da başlayan ambargosuna rağmen geçici lisanslarla bir yıl daha akıllı telefon sektöründeki yükselişini sürdüren ve 2020 yılı içinde kısa süreliğine de olsa “dünyanın en çok satan akıllı telefon markası” olmayı başaran Huawei, 15 Eylül’de sona eren geçici lisansın ardından sancılı bir sürece başlamıştı.

Bildiğiniz üzere Huawei, geçici lisansların sona ermesinin ardından ne herhangi bir ABD şirketi ne de ABD’li şirketlere ait patentleri kullanan Samsung, TSMC gibi şirketlerle iş birliği gerçekleştiremez hale gelmişti. Bu durum, Çinli teknoloji devinin özellikle akıllı telefon bölümünün işlerini ciddi şekilde etkiledi ve hatta Huawei’nin 2021 itibarıyla akıllı telefon üretimini durdurabilceği dahi konuşulmaya başlandı.

Huawei, Honor’un satışından 125 milyar TL’ye yakın gelir sağlayacak

Çin’den gelen yeni haberlere göre Huawei, ABD ambargosu ardından ilk büyük kaybını yaşamak üzere. Aktarılan bilgilere göre Çinli teknoloji devinin fiyat/performans odaklı alt markası olan Honor, Digital China Group ve Shenzhen yerel yönetiminin desteklediği birkaç girişim tarafından satın alınacak.

Söylentilere göre Huawei, özellikle uygun fiyatlı ürünleriyle Türkiye’de de oldukça popüler olan Honor’un satışından 100 milyar Yuan (15,1 milyar dolar ya da 124,8 milyar TL) gelir elde edecek. Şirkete yakın kaynaklara göre Honor Terminal Co Ltd hisselerinin yüzde 15’ini alacak Digital China Group, Honor’un en büyük hissedarı olacak. Shenzhen hükümeti tarafından desteklenecek en az üç yatırım şirketi ise Honor hisselerinin yüzde 10-15’ini satın alacak.

Huawei’nin Honor’u satmasındaki en büyük neden yaşanan tedarik sorunları

Kaynaklar, satın alma işlemi gerçekleştikten sonra Honor’un tüm iş gücünü elinde tutmaya devam edeceği yönünde. Ayrıca yine şirkete yakın kaynaklara göre satın alma işleminden sonra Honor, önümüzdeki üç yıl içinde halka açılacak. Yine de henüz konuyla ilgili olarak Honor, Huawei ya da Digital China’dan bir açıklama gelmediğini belirtelim.

Tahmin edebileceğiniz gibi Huawei’nin Honor gibi başarılı sayılabilecek bir markayı satmasının arkasındaki en büyük neden, ABD tarafından uygulanan ambargo. Huawei, halihazırda kendi akıllı telefonları için parça tedarik etmekte sıkıntılar yaşarken bir de fiyat/performans odaklı bir alt marka için tedarik sorunları yaşaması, içinde bulunduğu krizden çıkmasını daha da zorlaştırabilir. Söylentilere göre Huawei, söz konusu satın alma anlaşmasını 15 Kasım'da açıklayacak.