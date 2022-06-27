Huawei, Tablet Piyasasına Sert Bir Giriş Yapacak

ABD’den ambargo üstüne ambargo yiyen ve yeni cihazlarından Google’ı alıkonunan Huawei, öcünü tabletler ile almayı planlıyor gibi görünüyor. Şirketin iki yeni tablet için 3C sertifikası aldığı öğrenildi.

Huawei, kendisine yönelik tüm yaptırımlara rağmen akıllı cihaz üretme mücadelesini sürdürüyor. Akıllı telefon cephesinde kullanıcıları Google'sız cihazlara alıştırmak ve 5G sunmanın bir yolunu bulmak gibi bazı zorluklar olsa da şirketin akıllı telefonları piyasaya sürülmeye devam ediyor.

Çin teknoloji devinin tek alanı bildiğiniz gibi akıllı telefonlar değil, tablet ve diğer elektronikler gibi diğer segmentlerde mevcut. Tablet piyasasına önem veren Huawei, piyasaya sürülmek üzere yeni bir Huawei MatePad Pro serisi geliştiriyor.

Huawei’nin geliştirdiği iki tablet, Çin’de alınması zorunlu olan 3C sertifikasını aldı

Çin Zorunlu Sertifikası (3C - The China Compulsory Certification), bu iki tabletin Huawei'nin yeni TD-LTE Kablosuz Terminal Ekipmanı ile donatıldığını doğrular nitelikte. Ayrıca cihazlarda 40W’lık bir hızlı şarj desteği de mevcut. Huawei MatePad Pro serisine ait bu yeni iki tabletin şu an için 4G LTE ağ tipini desteklediği görülüyor.

WGR-W09, WGR-W19, WGRR-W09 ve WGRR-W19 model numaralarına sahip diğer tabletler de 3C sertifikasını geçti, bu model numaralarının Huawei MatePad Pro 12.5’in farklı konfigürasyonlara sahip varyantları olduğu düşünülüyor.

Haziran 2021'de şirket, Huawei MatePad Pro 12,6 ve MatePad Pro 10,8 inç'i tanıtmıştı. Bu cihazlar kutudan çıktığı haliyle HarmonyOS 2 işletim sistemine ve Kirin 9000 veya Snapdragon 870 yongalarına sahiplerdi. Yeni cihazda nasıl bir donanım kullanılacağını veya ne zaman çıkacağını henüz bilmiyoruz ancak detaylar geldiğinde bilgilendirmek için burada olacağız.