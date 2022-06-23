Huawei, Türkiye'de gerçekleştirdiği lansmanında birçok yeni ürününün Türkiye tanıtımını gerçekleştirdi. Yeni cihazlar arasında şirketin son katlanabilir telefonu Mate XS 2 ve 2022 model dizüstü bilgisayarları da yer aldı.

Çin merkezli teknoloji devi Huawei, bugün Türkiye’de gerçekleştirdiği lansmanıyla birlikte ülkemizde piyasaya sürülecek yeni ürünlerini duyurdu. Daha önce dünyanın pek çok bölgesinde piyasaya sürülen yeni ürünler arasında amiral gemisi bilgisayar ve bir yeni katlanabilir telefon da yer aldı.

Huawei’nin ülkemizde satışa sunacağı yeni ürün ailesi, Huawei MateBook 16s, MateBook D16, Nova Y70, Nova Y90 ve Mate XS 2 katlanabilir telefon yer aldı. Bu cihazlarla birlikte FreeBuds Pro 2 kulaklığı da Türkiye için tanıtıldı. Gelin, Huawei’nin Türkiye’de satışa sunacağı yeni ürünlere yakından bakalım.

Huawei'nin Türkiye'de tanıttığı yeni ürünleri:

Huawei MateBook D16 ve 16s:

Huawei’nin ülkemizde yer edinen dizüstü bilgisayarları, bugün 2022 modellerine kavuşuyor. Yeni 2022 model D16 ve 16s bilgisayarlar, çok amaçlı kullanıma uygun olmayı hedefliyor. Özellikle günlük ve iş amaçlı kullanımda kullanıcıların yanında olması planlanan bilgisayar, sırasıyla 15,6 inç ekrana sahip olacak.

Hafif ve ince tasarımlarıyla kolaylıkla taşınabilir olan Huawei D16 ve D16s, 12. nesil Intel Core H-serisi işlemcilerden gücünü alacak. Çift kanallı RAM ile daha akıcı bir deneyim sunacak olan bilgisayarlar, günümüzün en büyük gereksinimlerinden birisine dönüşen yüksek hızlı SSD’lere de yer verecek. Her iki bilgisayarda da 1080p çözünürlüğünde kamera yer alacak.

Huawei, D16 ve D16s’in Türkiye fiyatlarını henüz paylaşmadı.

Huawei Nova Y70 ve Y90 fiyat/performans telefonları:

Huawei’nin sevilen akıllı telefon ailesi Nova, ülkemizde iki yeni modele daha ev sahipliği yapacak. En uygun fiyatlı model olacak Huawei Nova Y70, HD+ ekran çözünürlüğü sunacak. 4 GB RAM ve 128 GB depolama alanı sunan telefon, gücünü 6.000 mAh’lik dev bir bataryadan alacak. Cihazın arkasında 48 MP’lik ana kamera, 5 MP’lik ultra geniş açılı kamera ve 2 MP’lik derinlik kamerası yer alacakken, ön taraftaysa 8 MP’lik selfie kamerası bulunacak.

Nova Y70’in bir üst modeli olan Y90 ise haliyle daha gelişmiş özelliklere ev sahipliği yapacak. Cihaz, 90 Hz tazeleme hızına sahip FullHD+ çözünürlüklü bir ekranla gelecek. Cihazın işlemci bölümünde Qualcomm’un Snapdragon 680 işlemcisi yer alacak ve buna 8 GB RAM ile 128 GB’lık depolama alanı eşlik edecek. Arka kamera kurulumu 50 MP’lik ana kamera, 2 MP’lik makro kamera ve 2 MP’lik derinlik kamerasından oluşacak 8 MP’lik ön kameraya yer verecek.

Huawei, her iki telefonunun da Türkiye fiyatını henüz açıklamadı.

Huawei’nin yeni katlanabilir telefonu Huawei Mate XS 2:

Katlanabilir akıllı telefon sektöründe varlığını sürdüren Huawei, son modeli Mate XS 2’yi de ülkemize getirdi. Şirketin en hafif ve düz katlanabilir telefonu olan Mate XS 2, dışa doğru katlanabilir bir tasarıma sahip. Telefon, açıldığında 7,8 inçlik bir ekrana ve 6,5 inçlik ana ekrana sahip.

Ekranın altında ise Qualcomm’un amiral gemisi işlemcilerinden Snapdragon 888 işlemcisine ev sahipliği yapıyor. Telefonun kamera kurulumu 50 MP’lik ana kamera, 8 MP’lik telefoto lens ve 13 MP’lik ultra geniş açılı kameradan oluşuyor. 8 GB ve 12 GB RAM seçeneklerine sahip olan telefon, 256 ya da 512 GB’lık depolama alanı sunuyor.

Huawei FreeBuds Pro 2 kulaklıklar:

Huawei’nin son kulaklık modeli olan FreeBuds Pro 2 de ülkemize gelen cihazlar arasında yer alıyor. Yeni kulaklıklar, önceki modele göre %15 daha fazla gürültü azaltma sunuyor. Bununla birlikte ses seviyesindeki değişiklikler, kulak kanalı yapısındaki farklılıklar ve takma durumundaki değişiklikler de gerçek zamanlı olarak algılanabiliyor.

Huawei’nin ilk e-ink tableti: MatePad Paper:

Günümüzde giderek popülerleşmeye devam eden e-ink tabletlere Huawei de katıldı. Şirket, ilk e-ink tableti olan MatePad Paper’ı ülkemize getirdi. Yeni MatePad PAper, 10,3 inçlik FullView ekran ile kağıt benzeri bir yüzeyde çalışma deneyimi sunuyor.