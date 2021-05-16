Huawei'nin önümüzdeki günlerde tanıtmaya hazırlandığı yeni kablosuz kulaklığı Freebuds 4'ün bazı özellikleri tanıtıma günler kala ortaya çıktı. Huawei tarafından resmi olarak duyurulan kulaklığın tanıtımı, 19 Mayıs'ta düzenlenecek bir etkinlikte gerçekleşecek.

Çinli teknoloji devi Huawei, 19 Mayıs tarihinde Çin'de bir lansman etkinliği gerçekleştirecek. Pek çok ürün tanıtacağı düşünülen markanın en çok merak edilen ürünü ise yeni kablosuz kulaklığı. Huawei, geçtiğimiz aylarda tanıttığı kablosuz kulaklığı Freebuds 4i'nin ardından Freebuds 4 ile kablosuz kulaklık ailesini genişletmeye hazırlanıyor.

Geçtiğimiz günlerde sızdırılan tanıtım görselleri ile tasarım detaylarını gördüğümüz kulaklığın şimdi de bazı özellikleri ortaya çıktı. Tasarım detaylarına göz attığımızda büyük bir yenilik görmediğimiz kulaklık, bir önceki nesil olan Freebuds 3'ün tasarım çizgisini devam ettiriyor. Ancak Freebuds 4i ile kıyaslandığında tasarımda bazı değişiklikler olduğunu görüyoruz. En önemli değişiklik ise Freebuds 4'ün tam kulak içi formda değil; AirPods gibi bir formda olması.

Freebuds 4, daha yüksek ses kalitesi ve daha uzun pil ömrü ile gelecek:

Kulaklık, pil ömrü ve kullanım kolaylığı noktasında bazı geliştirmeler ile gelecek. Aynı zamanda ses kalitesinde de önemli geliştirmelerin yapıldığı Freebuds 4, artık kulaklık satın alırken göz attığımız önemli özelliklerden biri olan aktif gürültü engelleme özelliğine de sahip olacak.

Huawei Mall'da görüntülenen kulaklığın şu an için üç farklı renk seçeneği görünüyor. Beyaz, gri ve kırmızı olarak listelenen bu üç renk dışında siyah ve gümüş renk seçeneklerinin de olacağı düşünülüyor.

Kulaklığın tüm teknik detaylarını ve fiyatını öğrenebilmek için etkinliğin gerçekleşeceği 19 Mayıs gününü beklememiz gerekiyor. Bu arada siz de serinin bir önceki kulaklığı olan Freebuds 4i'ye göz atmak isterseniz hemen aşağıdan inceleme videomuza göz atabilirsiniz.

Huawei Freebuds 4i incelemesi: