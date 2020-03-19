Huawei Cloud, tıbbi görüntüleri hızlı bir şekilde analiz eden ve doktorlara ulaştıran yapay zeka destekli bir koronavirüs tanı hizmeti geliştirdi. Şirket, üniversite ve hastanelere sunduğu bu hizmetle doktorların üzerindeki yükü hafifletiyor.

Huawei’nin yapay zeka (AI) kurumsal bulut hizmeti birimi olan Huawei Cloud, Huazhong Bilim & Teknoloji Üniversitesi ve Lanwon Technology ile birlikte COVID-19 için yapay zeka destekli bir kantitatif tıbbi görüntü analiz hizmeti geliştirdi.

Huawei Cloud'un yapay zeka destekli tıbbi görüntü hizmeti, CT (bilgisayarlı tomografi) verilerini doğru bir şekilde analiz ederek doktorlara otomatik ve hızlı bir şekilde gönderebiliyor. Koronavirüsü doğru bir şekilde teşhis edebilen sitem, doktorların üzerindeki iş yükünü azaltıyor.

Hizmet, Huawei Ascend serisi AI yongalarının güçlü işlem yeteneğini kullanarak vakaları saniyeler içinde teşhis edebiliyor. Bu hizmet, doktorların kantitatif görüntü değerlendirmesinden onlarca kat daha hızlı ve bu da tanı verimliliğini büyük ölçüde artırıyor.

Huawei Cloud'un bilgisayar görüşü ve tıbbi görüntü analiz teknolojileri, doktorların tarama ve kontrol olanaklarını kolaylaştırarak koronavirüsün erken, gelişmiş ve şiddetli aşamalarını daha doğru bir şekilde ayırt etmelerine yardımcı olmak için klinik bilgileri ve laboratuvar sonuçlarını birleştiriyor.

Platform, Huawei Cloud AI Ascend küme hizmetini ve ModelArts tek noktadan AI geliştirme ve yönetim platformunu kullanarak tıbbi görüntü analizi, model eğitimi ve değerlendirmesi ve render uygulaması ile üniversiteler ve hastaneler için güçlü destek sağlıyor.

Koronavirüs tanısı için geliştirilen "AI + CT" tıbbi görüntü analiz hizmeti, Huawei Cloud'un EIHealth tıbbi görüntü analiz platformuna dayanılarak geliştirildi. Huawei'ye göre Huawei Cloud, COVID-19 üzerinde yapay zeka tabanlı bilimsel araştırma projeleri yürütmek için çeşitli endüstrilerle birlikte çalışıyor.