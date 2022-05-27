Huawei, altı ila dokuz ay içinde konteynır tarzı yapı modülleri kullanarak üstün teknolojilerle donatılmış bir veri merkezi inşa edebileceğini açıkladı.

Kendine özel işletim sistemi ve fiyat performans ürünleriyle adından sık sık söz ettiren Huawei, bu sefer bambaşka bir alanda yapacağı işle adını duyurmak istiyor. Çinli telekomünikasyon devi, veri merkezi inşaat işinde yer almak istiyor. Şirket bu inşaatı rakiplerinden çok daha hızlı şekilde bir tamamlayabileceğini iddia ediyor.

Şirketin YouTube kanalında, konteynır boyutundaki yapı modülleri Lego oyuncaklar gibi montaj edilerek büyük bir binaya dönüştürdüğü bir reklam videosu yayınladı. “Next-Generation Data Center Facility Launch” adlı videoya göre Huawei, inşaatı 12 ya da 18 ay yerine 6 ila 9 ay içinde bitirebilir.

Tesis daha gelişmiş soğutma sistemleri ve yapay zeka vaat ediyor

Şirket kısa süre içerisinde faaliyete geçirmeyi hedeflediği tesisle birlikte web barındırma, VPN ve veri bulutu sağlayıcılarına kadar tüm veri merkezi operatörleri için oldukça önemli faktörlerden biri olan gelişmiş soğutma sistemleri sayesinde daha iyi sunucu verimliliği vaat ediyor. Ayrıca şirket, sistemlerin yanı sıra yapay zeka destekli optimizasyon araçlarının yardımıyla daha ince ayarlı ve verimli bir soğutma sistemi sunacağını da açıkladı.

Huawei yaptığı açıklamada, basitleştirilmiş soğutmanın birden fazla ısı değişimini tek bir ısı değişimine dönüştürdüğünü ve bu sayede soğutma bağlantısını kısaltarak ısı değişimi verimliliğini en üst düzeye çıkardığını söyledi. Ayrıca şirket, teslim süresi iki ay yerine iki hafta olan ve daha basit bir yapıya sahip güç kaynağı oluşturduğunu da açıkladı.

Huawei tesisin çevre dostu olduğunu iddia ediyor

Huawei, konteynırların üst üste dizilerek inşa edilecek olan bu veri merkezinin hızlıca tamamlanabilmesinin yanı sıra dirençli ve çevreye karşı duyarlı olacağını iddia etti.

Veri merkezinde Huawei ürünlerinin kullanımının zorunlu olup olmadığı henüz belli değil. Şirketin bu veri merkezlerinde üreteceği sistemleri Çin’de satması pek sorun olmayacağı kesin ancak, Trump yönetiminin Huawei’yi ulusal güvenlik için bir risk olarak kabul ettiğinden beri Huawei büyük sorunlar yaşamıştı. Şirketin ABD ve Avrupa’da anlaşmalar yapıp yapamayacağını zaman gösterecek.

Huawei'nin yayınladığı 3 saat uzunluğundaki videoyu buradan izleyebilirsiniz