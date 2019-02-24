Huawei'nin Yönetim Kurulu Başkan Vekili Guo Ping, ABD'nin tehditlerine karşı sert bir açıklamada bulundu.

Huawei Teknolojileri’nin Yönetim Kurulu Başkan Vekili Guo Ping, ABD Başkanı Donald Trump’ın telekomünikasyon şirketi mesajlarının doğru olduğunu, Amerika Birleşik Devletleri’nin 5G teknolojisine ihtiyaç duyduğunu belirtti.

Başkan Vekili Guo Ping, Huawei ile ABD arasındaki ilişkileri sert bir dille açıkladı. Ping, açıklamalarında Amerika Birleşik Devletleri’nin tüm dünyayı temsil etmediğini ve Huawei’nin ABD olmadan da başarılı olabileceğini söyledi.

ABD Başkanı Trump’ın Huawei’yi ABD’den yasaklaması hakkındaki tehdit konusuna da değinen Ping “Böyle bir yasak gerekli değil ve uygulanmamalıdır. Böyle bir durum, ABD’de azınlıkta olan Huawei kullanıcılarını etkileyecektir” açıklamalarında bulundu.

Guo, dünyanın siber güvenlik konusunda birleşmiş bir yönetmeliğe ihtiyaç duyduğunu, bu yönetmelikte tüm pay sahiplerinin eşit söz sahibi olması gerektiğini belirtti. Tüm bunların yanı sıra bu gibi sorunlara politika ve siyasetin de dahil edilmemesinin gerekliliğini ekledi.

Huawei’deki krizler, Huawei CEO’su Ren Zhengfei’nin kızı ve şirketin CFO’su Meng Wanzhou’nun tutuklanmasıyla başlamıştı. Tüm bunların yanı sıra şirketin 5G altyapısının birçok ülke tarafından şüpheli bulunması da şirkete başka bir darbe olmuştu. Bu son gelişmenin ardından Huawei’nin ABD’ye karşı farklı bir tutum sergileyeceğini söyleyebiliriz.