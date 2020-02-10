Huawei Mate 20 Lite Global EMUI 10 Güncellemesi Yayınlandı

Huawei, Mate 20 Lite için Avrupa’da EMUI 10 güncellemesini geçen yılın kasım ayında yayınlamıştı. Android 10 tabanlı kişiselleştirilmiş ROM, dünya çapında dağıtılmaya başlandı.

Akıllı telefon üreticileri, yeni işletim sistemleri geliştirdikçe eski telefonlarındaki işletim sistemlerini de güncelliyor. Huawei de daha önce Android tabanlı işletim sistemine sahip olan telefonları için yazılım güncellemesi yayınladı.

Huawei, her ne kadar Android sistemler kullanıyor olsa da bu sistemleri kişiselleştirilmiş bir ROM olan EMUI işletim sistemi adı altında yayınlıyordu. ABD ambargosundan etkilenmeyen eski telefonlar için EMUI 10 güncellemesi yayınlandı.

4 GB’lık yeni EMUI 10 güncellemesi yayınlandı:

Yeni işletim sistemi, Avrupa’da 2019 Kasım’da zaten dağıtılmaya başlanmıştı. Yeni güncellemeyle Mate 20 Lite’ların işletim sistemleri, bölgesine göre EMUI 10.0.0.172 ya da EMUI 10.0.0.170 olarak yükseltildi. Her iki güncelleme de yaklaşık olarak 4 GB boyutunda.

Güncellemeyi henüz almadıysanız telefonunuzdan 'Ayarlar > Sistem > Yazılım güncellemesi > Güncellemeleri kontrol et' yolunu izleyerek güncellemeyi bulabilirsiniz. Güncelleme varsa telefonunuz size indirmek isteyip istemediğinizi soracaktır.

Alternatif olarak HiCare uygulamasını açıp 'Güncelleme' seçeneğinden 'Güncellemeleri kontrol et' seçeneğini kullanabilirsiniz. Her iki yöntemde de güncelleme varsa sorunsuz bir kurulum tamamlayabilirsiniz.

EMUI 10 ile Mate 20 Lite'ın arayüzü daha akıcı hâle geliyor:

EMUI 10 güncellemesiyle birlikte Mate 20 Lite modellerinin performansı ve akıcılığı artacak. Şirket, bu güncellemeye sistemin tamamını kapsayan bir karanlık mod da ekledi. Böylece normalde gece modu olmayan uygulamalar da gece modunda çalışabilecek.

İşletim sisteminin bu versiyonunda sistem ayarları daha iyi organize edilirken telefonların Windows 10 gibi farklı işletim sistemlerine sahip cihazlarla da daha uyumlu çalıştığı belirtiliyor. Böylece EMUI da Android 10’un gelişmiş özelliklerini edinmiş oluyor.

Huawei Mate 20 Lite, 2018 yılında 6,3 inç FHD+ ekranla ve Kirin 710 yonga setiyle piyasaya çıkmıştı. 2 yıldır piyasada olmasına rağmen hâlâ iyi bir telefon olan Mate 20 Lite böylece dünya çapında da en son Android sürümüne yükseltilmiş oldu.