Huawei'nin Google servislerinden yoksun ilk akıllı telefonu Mate 30 Pro, parçalarına ayrıldı. Yapılan incelemelerde Mate 30 Pro'nun modüler bir yapıda olması, telefon için artı puan olarak yazılırken, kasasının sıkı sıkıya yapıştırılmış olması eksi puan olarak yazıldı.

Gündelik yaşamımızın bir parçası haline gelen akıllı telefonlar, fazlasıyla komplike yapılara sahipler. Akıllı telefonların sahip oldukları bu komplike yapı ve üstün teknolojik özellikler, cihazların bozulması durumunda tamir işlemlerini ciddi anlamda zorlaştırıyor. Çünkü telefonların karmaşık yapısı, tekniklerlerin bu telefonlar üzerinde çalışma yapmalarını ciddi anlamda kısıtlıyor.

IFixit isimli bir platform ise akıllı telefonları parçalarına ayırarak bu telefonların bozulduğu takdirde nasıl tamir edilebileceklerini inceliyor. Ayrıca resmi internet siteleri üzerinden de eğitim dökümanları paylaşan IFixit, akıllı telefonlarında sorun yaşayan kullanıcıların telefonlarını nasıl sökebileceklerini öğrenmelerini sağlıyor. Platform şimdi de Çinli teknoloji devi Huawei'nin Google servislerinden yoksun ilk amiral gemisi olan Mate 30 Pro'yu parçalarına ayırdı.

IFixit ekibi, Huawei Mate 30 Pro'nun kasasını söktükleri zaman hiç beklemedikleri bir sonuçla karşılaştılar. Öyle ki Huawei Mate 30 Pro'nun iç yapısı, tam anlamıyla modüler bölümlerden oluşuyordu. Bu modüler yapı, telefonun kolaylıkla tamir edilebileceği anlamına geliyor. Fakat bu tasarım, Huawei Mate 30 Pro'nun çok fazla vidayla sabitlenmesine neden olmuş durumda.

Telefon, tüm parçalarına ayrıldığı takdirde böyle görünüyor. Yukarıdaki fotoğraftan da anlaşılabileceği üzere Huawei Mate 30 Pro'nun herhangi bir parçasının değiştirilmek durumunda olması, işinin ehli kişilerce kolaylıkla yapılabiliyor. Çünkü telefonun donanımında bulunan parçalar, çalışma prensiplerine göre belirli modüler yapılar halinde tasarlanmış ve bu da teknikerlerin bu telefon üzerinde diledikleri gibi çalışabilecekleri anlamına geliyor.

Huawei Mate 30 Pro'nun içini söken IFixit ekibi, telefonun bataryasını incelediklerinde ise dikkat çekici bir sonuçla karşılaşıyorlar. Mate 30 Pro'nun 4.500 mAh'lık bataryası, 3.85 volt ile çalışıyor. Buradan yapılacak basit bir hesaplama, Mate 30 Pro'nun batarya gücünün saatte 17.32 watt olduğu sonucunu ortaya koyuyor. Bu değer, Mate 30 Pro'nun bataryasının iPhone 11 Pro Max'ten (saatte 15.04 watt) daha güçlü olduğunu gösteriyor.

Tüm bu çalışmaların ardından IFixit ekibi, Huawei Mate 30 Pro'nun onarılabilirlik durumuna 10 üzerinden 5 puan veriyorlar. Huawei Mate 30 Pro'nun puan kaybetmesine neden olan ilk özelliği, vidaların çokluğu ve bu durumun tekniker için zaman kaybı olması. Ayrıca telefonun arka ve ön kısmının sıkı sıkıya yapıştırılmış olması da bu parçaların kırılabilirliğini arttırıyor. Fakat Mate 30 Pro, tüm bunlara rağmen yine de kolay tamir edilebilir bir ürün olarak karşımızda duruyor.