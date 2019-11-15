Huawei Mate X 5G, Satışa Çıktığı Anda Tükendi

Çinli teknoloji devi Huawei'nin katlanabilir ekranlı ilk telefonu Mate X 5G, satışa sunulduğu anda tükendi. Çinli tüketicilerin yoğun ilgisine karşı açıklama yapan Huawei, kısa süre sonra yeni bir Mate X 5G satışı daha yapılacağı söyledi.

2019 yılında akıllı telefon tutkunları, en çok katlanabilir ekranlı telefonları konuştular. Bu yeni teknoloji önce Güney Koreli dev Samsung, ardından da Samsung'un en büyük rakibi Huawei tarafından kullanıldı. Yaşanan tüm sorunlara rağmen Samsung Galaxy Fold, Çinli teknoloji tutkunları tarafından sadece saniyeler içerisinde tüketilirken, Huawei için de benzer bir olay yaşandı. Çin'de satışa sunulan Mate X 5G de, saniyeler içerisinde tükendi.

Huawei'nin ilk katlanabilir ekranlı telefonu Mate X 5G'ye ilginin bu kadar yüksek olacağı biliniyor muydu emin değiliz. Ancak Huawei, yaşanacak olayları ön görmüş olacak ki bir açıklama yaptı ve ellerinde daha çok sayıda Mate X 5G'nin olduğunu söyledi. Huawei'nin Çin'deki ikinci satışı 22 Kasım tarihinde yapılacak ve yine benzer bir ilginin olması bekleniyor.

Mate X 5G ile ilgili olarak düzenlenen ilk satış etkinliklerinde tüketicilere 8 GB RAM ve 512 GB depolama alanı sunan model sunulmuştu. 22 Kasım'daki ikinci satış etkinliklerinde telefonun teknik özelliklerinin ne olacağı şu an için bilinmiyor. Şirket, telefonun yine 512 GB depolama alanı olan versiyonunu sunabileceği gibi 256 GB'lik versiyonunu da Çinli teknoloji tutkunlarına sunabilir.