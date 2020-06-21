HUAWEI, Yeni MateBook 13'te Intel Yerine AMD’yi Seçti

HUAWEİ, geçtiğimiz günlerde yeni MateBook 13’ü tanıttı. Şirket, yeni bilgisayarında her ne kadar işlemci olarak AMD’nin Ryzen 4000 serisini tercih etmese de performans artışını yakalamış gibi gözüküyorlar. Ryzen 5 3500U’dan gücünü alan bilgisayara, grafik ünitesi olarak Vega 8 eşlik ediyor.

AMD’nin masaüstü bilgisayarlar için ürettiği üst sınıf işlemcilerinin yanında, güç tüketiminin minimumda olduğu mobil çip setleri mevcut. Fakat ne yazık ki mobil çip setler, şu zamana kadar masaüstü işlemcilerin yakaladığı başarının yarısını bile yakalayamamıştı. Ayrıca pazarda Intel varken dizüstü bilgisayarlar için asla ilk tercih olmamıştı.

Ta ki AMD’nin yeni tanıttığı, her özelliği ile mükemmel olan Ryzen 4000 serisi mobil işlemcilere kadar. Performans konusunda eskiye nazaran inanılmaz bir artış yaşayan mobil işlemci, tükettiği az güç ile daha uzun bir pil performansı sağlıyor. En büyük rakibi Intel ile karşılaştırdığımız zaman ise, artık Intel işlemciler yerine tercih edilebilecek dişli bir çip set çıkıyor karşımıza.

HUAWEI MateBook 13, Ryzen 4000 serili işlemcilerle gelmeyecek

Geçtiğimiz günlerde HUAWEI, AMD tabanlı işlemciyle yeni MateBook13’ü duyurdu. Bünyesinde AMD’nin mükemmel Ryzen 4000 serisi işlemcisini görmek isterdiniz değil mi? Maalesef yok. Şirket bunun yerine yeni MateBook 13’te Ryzen 5 3500U işlemcisini tercih etmiş. Grafik ünitesi olarak Vega 8’i bünyesinde bulunduran işlemci, kötü değil fakat Ryzen 4000 serisi mobil işlemcilere kıyasla oldukça geride kaldığını söyleyebiliriz.

AMD konu hakkında şu açıklamalarda bulundu: "Gücünü 12 nm üretim mimarisine sahip AMD Ryzen 5 3500U’dan alan bilgisayar, 4 çekirdek 8 iş parçacığı ile çoklu çekirdek performansında yüzde 12 artış yaşadı. Yeni nesil Vega 8 grafik yongasıyla beraber görüntü performansı ise yüzde 11 arttı. En iyi güç verimliliği ve performans dengesine sahip bir dizüstü bilgisayar.”

HUAWEI MateBook 13’ün alüminyum gövdesi ve güzel ekranıyla hala tercih edilebilir bir ultrabook olduğunu söyleyelim. Ryzen 5 35500U’nun yanında 8 GB RAM ve tercihe bağlı 256 veya 512 GB SSD gelecek. Wi-Fi 5 ve Bluetoth 5 desteği olan bilgisayar, iki adet USC Type-C portuna sahip. Başlangıç fiyatının ise vergiler hariç 4.900 TL olduğunu belirtelim.