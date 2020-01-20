Huawei Mate 40 Pro’nun Arka Kamera Patenti Ortaya Çıktı

Huawei, bu yılın ilerleyen günlerinde Mate serisinin yeni modellerini piyasaya sürmeyi planlıyor. Bu modellerden biri olacak Huawei Mate 40 Pro’nun arka kamera tasarımı da bugün ortaya çıktı.

Çin merkezli akıllı telefon üreticisi Huawei, bu yıl içerisinde Mate serisinin yeni akıllı telefonlarını piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Bu serinin üst segmentte konumlandırılacak modellerinden biri olması beklenen Huawei Mate 40 Pro’nun teknik detayları ile ilgili fazla bir şey bilinmese de bugün yeni amiral gemisi akıllı telefonun arka kamera patenti ortaya çıktı. 2020’nin dördüncü çeyreğinden önce piyasaya sürülmesi beklenmeyen Huawei Mate 40 Pro, önceki modellere göre daha fazla sayıda kamerayla gelecek gibi duruyor.

Alman patent ajansı DPMA tarafından dosyalanan yeni patentteki görüntülere bakıldığı zaman Huawei Mate 40 Pro’nun arkasında beş adet kamera bulunduğu net bir şekilde görülüyor. Huawei Mate 30 Pro’nun sahip olduğu dörtlü kamera kurulumunun ortasına bir adet daha kamera ekleyen Huawei’nin bu sensörü ne amaçla kullandığı henüz bilinmiyor. Bunun yanı sıra cihazın ön tarafının da bulunduğu patentte akıllı telefonun toplamda 8 kameraya sahip olacağı ortaya çıktı.

Beşli arka kamera kurulumuna sahip cihazlar piyasada bulunuyor:

Akıllı telefon üreticileri, gün geçtikçe ürettikleri cihazların kamera sayısını da artırmaya devam ediyor ve bu konuda ciddi bir rekabet söz konusu. Beşli arka kamera kurulumu, Huawei Mate serisi için yeni bir adım olsa da piyasada şu anda bu kamera kurulumuna sahip akıllı telefonlar bulunuyor. Örnek vermek gerekirse Xiaomi, Mi Note 10 ve Mi Note 10 Pro modellerinde 108 MP’lik ana sensörün yanına derinlik algılayıcı, ultra geniş açılı lens, makro lens ve telefoto sensörü ekleyerek beşli kamera kurulumu kullanmıştı.

Bunun yanı sıra HMD Global, Nokia 9 PureView modelinde beşli arka kamera kurulumunu tercih etmişti. Huawei’nin patentini aldığı Mate 40 Pro modelinin arkasındaki beşli kamera kurulumunda hangi sensörün hangi görevi üstleneceği henüz bilinmiyor olsa da bu kameraların özelliklerinin Mate 30 Pro’nun kamera özellikleriyle hemen hemen aynı olacağı tahmin ediliyor.

Huawei Mate 30 Pro, 40 MP’lik bir ana kameraya sahipti ve bu ana kameranın yanında 40 MP’lik bir ultra geniş açılı lens, 8 MP’lik telefoto sensörü ve 3D ToF derinlik algılayıcı lens bulunuyordu. Huawei’nin bu tarz bir kurulumun yanına nasıl bir kamera ekleyeceği konusunda şimdilik bir bilgi bulunmuyor. Sizin bu konuda bir fikriniz varsa yorumlar kısmında bizlerle paylaşmayı unutmayın.