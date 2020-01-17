Huawei P40 Pro PE’nin Tasarımı Ortaya Çıktı

Huawei’nin yaklaşmakta olan amiral gemisi serisi “P40” ile ilgili yeni rapor yayımlandı. Rapor, Huawei P40 serisinin üç farklı modelle geleceğini ortaya koyuyor. Rapora göre bu modeller P40, P40 Pro ve P40 Pro PE olarak isimlendirilecek ve P40 Pro PE, beşli kamera kurulumuyla gelecek.

Çinli teknoloji Huawei şu sıralar, yeni “P” serisi amiral gemisi telefonu üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Şirket, eğer geçtiğimiz yıl yaptığına benzer bir adım atarsa, Huawei P40 serisiyle mart ayı gibi tanışacağız. Bugüne dek ortaya çıkan raporlar, Huawei P40 serisinin iki farklı model olarak karşımıza çıkacağını gösteriyordu.

Şimdiyse yeni bir rapor yayımlandı ve Huawei P40 serisinin üç değil, dört farklı modele sahip olacağı iddia edildi. Rapora göre Huawei P40 serisi; P40 Lite, P40, P40 Pro ve P40 Pro PE (Premium Edition) isimli üç modelden oluşacak. Üstelik bu rapor, Huawei P40 Pro PE’nin nasıl görüneceğini de ortaya koyuyor.

İşte Huawei P40 Pro PE’ye ait o görüntü

Huawei P40 Pro Premium Edition, genel hatlarıyla Pro modele fazlasıyla benzerlik gösteriyor. Ancak telefonun arka kısmında bulunan dikey kamera kurulumu, tam beş farklı sensör içeriyor. Rapor, beşli kamera kurulumundaki kare şeklindeki lensin 10x optik zoom yapabilen periskop kamera olduğunu açıklıyor. Ancak diğer sensörlerin özellikleri şu an için netleşmemiş durumda.

Rapor, Huawei P40 Pro PE’nin diğer özelliklerini de ortaya koymuyor. Yani bu modelin RAM ve depolama alanı gibi özelliklerinin detayları açıklanmıyor. Telefonun teknik detayları ile ilgili tek diyebileceğimiz, telefonun Kirin 990 5G işlemcisinden güç alacağı. Ancak Huawei, gerçekten de böyle üst segment bir telefon üzerinde çalışıyorsa, RAM ve depolama alanı seçeneklerini de maksimum seviyede tutacaktır.

Huawei P40 Pro’nun beşli kamera kurulumu, yakından böyle görünecek

Huawei P40 serisi, tüketicileri bir süredir heyecanlandırmaya başlamış olan bir amiral gemisi serisi. Çünkü Huawei’nin en büyük rakibi Samsung, şubat ayının ortalarında Galaxy S20 serisini tanıtacak. Kullanıcılar, geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen Huawei P30 Pro ile Samsung Galaxy S10 arasında sık sık gidip gelmişlerdi. Bakalım bu yıl, teknoloji tutkunlarını hangi özellikler bekliyor olacak.

Son olarak, Huawei P40 serisinin çıkış tarihi ile ilgili de yeni bir gelişme var. Sosyal medyada yaptığı sızıntı paylaşımlarıyla nam salan Even Blass, Huawei’nin Paris’teki tanıtımının 26 Mart tarihinde olacağını söyledi.