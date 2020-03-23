Sıra Dışı Kamera Tasarımıyla Huawei Mate 40 Pro Konsepti

Huawei Mate 40 serisinin yılın ikinci yarısında tanıtılması bekleniyor. Yeni nesil amiral gemisi hakkında bilgiler henüz ortaya çıkmasa da, telefonun tasarımına dair ilginç bir konsept tasarımı geldi.

Huawei P40 serisi akıllı telefonlar, 26 Mart'ta Paris'te tanıtılacak. Çinli teknoloji devi tanıtımlarında yeni nesil amiral gemisinin kamera özelliklerine odaklanıyor. Yeni bir konsept tasarım çalışması ise yılın ikinci yarısında tanıtılacak amiral gemisi serisi Mate 40 Pro'nun tasarımına ve kamera kurulumuna dair sıradışı bir yorum ortaya koyuyor.

Slashleaks tarafından paylaşılan render görüntüsü, Huawei'nin şimdiye kadar ortaya çıkan patent ve şemalarına dayanıyor. Görüntülerde Mate 40 Pro, Huawei Mate 30 Pro'ya benzeyen kavisli kenarlara sahip FullView Horizon ekran paneliyle görülüyor.

Render görüntülerinde en çok dikkat çeken noktalardan biri ise selfie kamerası. Ön kamera, cihazın üst kısmında bulunan 3 kenarlı bir pop-up mekanizmasında yer alıyor. Telefonun arka tarafında ise dörtlü Leica kamera ve LED flaş bulunan, üçgenimsi bir kamera tasarımı var.

Huawei'nin önümüzdeki dönemlerde tanıtacağı Mate 40 serisinin yeni Kirin 1020 yonga setiyle gelmesi bekleniyor. Yeni nesil işlemcinin Kirin 990'a kıyasla %50 daha fazla performans sunacağı iddia ediliyor. Ayrıca daha önce ortaya çıkan bir patent, telefonun beş arka kameraya sahip olacağını ortaya koyuyordu. Render görsellerinde her ne kadar patentlere bağlı kalındığı belirtilse de, Mate 40 Pro'nun böyle bir tasarımla tanıtılması herkes için sürpriz olacaktır.