Huawei Mate 40E Duyuruldu: İşte Fiyat ve Özellikleri

Huawei, Çin'de düzenlediği bir etkinlikte Mate 40 serisinin en yeni üyesi Mate 40E'yi duyurdu. Serideki diğer cihazlara benzer teknik özelliklere sahip telefon, 18 Mart'ta Çin'de satışa sunulacak. Telefonun Türkiye ve diğer ülkelere gelmesi beklenmiyor.

Çinli teknoloji şirketi Huawei, düzenlediği bir etkinlikte Mate 40E olarak isimlendirdiği bir akıllı telefon duyurdu. Geçtiğimiz aylarda hayatımıza giren amiral gemisi Mate 40 ailesindeki diğer cihazlara benzer özelliklere sahip olan cihaz, üst seviye özelliklere sahip olarak geliyor.

Huawei Mate 40E'nin 6,5 inç büyüklüğünde FHD+ çözünürlük sunan kavisli bir ekranı bulunuyor. 90 Hz tazeleme oranı sunan OLED yapıdaki bu ekran, sol üst tarafındaki delikte 13 MP çözünürlük sunan tek bir ön kameraya ev sahipliği yapıyor. Huawei, üst düzey sayılabilecek bir cihazda nispeten zayıf bir ön kamera tercih etmiş gibi görünüyor.

Karşınızda Huawei Mate 40E

Huawei'nin yeni akıllı telefonu, Kirin 990E olarak isimlendirilen bir işlemciden güç alıyor. 8 GB RAM'in yer aldığı cihaz, 128 GB ya da 256 GB olmak üzere iki farklı depolama alanı seçeneğiyle satın alınabiliyor. İşletim sistemi cephesinde Android 10 tabanlı EMUI 11'in karşımıza çıktığı Mate 40E, 40 watt kablolu ve kablosuz şarj desteği sunan 4.200 mAh kapasiteli bataryayla birlikte geliyor.

Huawei Mate 40E'nin arka kısmında, üçlü kamera kurulumu yer alıyor. Bu kamera kurulumunda 64 MP ana kamera, 16 MP ultra geniş açılı kamera ve 8 MP de telefoto kamera bulunuyor. Telefoto kamera, 3x optik yakınlaştırmaya ek olarak OIS (optik sabitleme teknolojisi) desteği sunuyor.

Huawei Mate 40E teknik özellikleri

Ekran: 6,5 inç büyüklüğünde FHD+, OLED

6,5 inç büyüklüğünde FHD+, OLED İşlemci: Kirin 990E

Kirin 990E RAM: 8 GB

8 GB Depolama: 128 GB ya da 256 GB

128 GB ya da 256 GB Ön Kamera: 13 MP

13 MP Arka Kamera: 64 MP + 16 MP + 8 MP

64 MP + 16 MP + 8 MP Batarya: 40 watt hızlı şarj destekli, 4.200 mAh

40 watt hızlı şarj destekli, 4.200 mAh İşletim Sistemi: Android 10 tabanlı EMUI 11

Android 10 tabanlı EMUI 11 Bağlantı: Çift SIM, 5G, Wi-Fi 802.11, Bluetooth 5.2, GPS, NFC ve USB Type-C

Huawei'nin Mate 40 serisindeki yeni akıllı telefonu, 3 farklı renk seçeneğiyle satın alınabilecek. 18 Mart'ta Çin pazarında satışa sunulacak telefonun diğer ülkelere gelmesi beklenmezken, Mate 40E'nin fiyatı şu şekilde olacak;