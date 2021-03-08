OPPO, Orta Segment Telefonu A94'ü Duyurdu: İşte Özellikleri

OPPO, "A94" olarak isimlendirdiği orta segment telefonunu duyurdu. Fiyatı açıklanmamış olsa da teknik özellikleri açısından dikkat çeken telefonun Türkiye pazarına gelip gelmeyeceği, şu an için belirsizliğini koruyor.

Çinli teknoloji şirketi OPPO, düzenlediği bir etkinlikte A94 olarak isimlendirdiği orta segment yeni akıllı telefonunu duyurdu. Geçtiğimiz yıl ekim ayında duyurulan A93 isimli akıllı telefonun halefi olarak karşımıza çıkan telefon, neredeyse tüm teknik özellikleri ve tasarımıyla tüketicileri etkileyebilecek düzeyde.

OPPO A94'ün 6.43 inç büyüklüğünde FHD+ çözünürlük sunan AMOLED ekranı bulunuyor. 90 Hz tazeleme oranı sunan ekran, normal kullanım sırasında 135 Hz, oyun sırasında ise 180 Hz dokunma hassasiyeti sunuyor. Ekranın sol üstünde yer alan delikte ise 32 MP çözünürlük sunan ön kamera yer alıyor. Ayrıca bu ekranda parmak izi tarayıcı sensör de yer alıyor.

Karşınızda OPPO A94

OPPO A94, MediaTek'in Helio P95 işlemcisinden güç alıyor. Bu güç, 8 GB RAM ve 128 GB de depolama alanı ile birleşirken, daha fazla depolama için microSD desteği de sunuluyor. Android 11 tabanlı ColorOS 11.1 arayüzü ile kutudan çıkan cihaz, 30W VOOC isimli hızlı şarj desteği sunan 4.310 mAh kapasiteli bir bataryayla geliyor.

Telefonun arka kısmında, Galaxy S20 ailesiymiş gibi görünen kamera kurulumu yer alıyor. Bu kamera kurulumunda 48 MP ana kamera, muhtemelen 8 MP çözünürlük sunan ultra geniş açılı kamera, 2 MP derinlik kamerası ve 2 MP de makro kamera yer alıyor. Yapay zeka ile güçlendirilen kamera kurulumu, mümkün olan en yüksek kaliteyi sunacak gibi görünüyor.

OPPO A94 teknik özellikleri

Ekran: 6.43 inç büyüklüğünde FHD+, AMOLED

6.43 inç büyüklüğünde FHD+, AMOLED İşlemci: MediaTek Helio P95

MediaTek Helio P95 RAM: 8 GB (LPDDR4x)

8 GB (LPDDR4x) Depolama: 128 GB (microSD desteği mevcut)

128 GB (microSD desteği mevcut) Ön Kamera: 32 MP (f/2.4)

32 MP (f/2.4) Arka Kamera: 48 MP (f/1.7) + 8 MP (f/2.2) + 2 MP (f/2.4) + 2 MP (f/2.4)

48 MP (f/1.7) + 8 MP (f/2.2) + 2 MP (f/2.4) + 2 MP (f/2.4) Batarya: 4.310 mAh (30W VOOC hızlı şarj ile)

4.310 mAh (30W VOOC hızlı şarj ile) İşletim Sistemi: ColorOS 11.1 (Android 11)

ColorOS 11.1 (Android 11) Bağlantı: 4G, Wi-Fi, Bluetooth 5.1, GPS/ A-GPS, USB Type-C, 3,5 mm kulaklık girişi

Tüm bu özelliklere sahip olarak duyurulan OPPO A94, siyah ve mor olmak üzere iki farklı renk seçeneği ile satın alınabilecek. Şu an için yalnızca Birleşik Arap Emirlikleri için hazırlanan internet sitesinde listelenen telefonun fiyatı ise şimdilik bilinmiyor. Cihazın Türkiye pazarına gelmesi ise fazlasıyla muhtemel...