Huawei, geçtiğimiz günlerde duyurduğu Mate X6 isimli katlanabilir ekranı telefonu için onarım maliyetlerini açıkladı. Özellikle de ekrana bir zarar gelirse bir telefon parası ödeme yapılması gerekecek.

Geçtiğimiz günlerde sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, Çinli teknoloji şirketi Huawei'nin katlanabilir ekranlı yeni telefonu Mate X6'yı duyurduğundan bahsetmiştik. Şirket bugün, Mate X6'nın onarım fiyatlarına ilişkin dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

Katlanabilir ekranlı telefonlar, nispeten hassas cihazlar ve Huawei tarafından yapılan açıklamalar, cihazlara gerçekten iyi bakılması gerektiğini ortaya koyuyor. Çünkü Mate X6'nın ekranına verilecek bir zararın maliyeti yaklaşık 30 bin TL olacak ki bu paraya yeni bir akıllı telefon almak mümkün.

Huawei Mate X6 için açıklanan onarım ücretleri şöyle:

Dış ekran: 140 dolar (yaklaşık 4.900 TL )

) İç ekran bileşenleri: 510 dolar (yaklaşık 17.700 TL )

) Ekran montajı: 720 dolar (yaklaşık 25.000 TL )

) Ekran bileşenleri: 830 dolar (yaklaşık 29.000 TL )

) Batarya: 40 dolar (yaklaşık 1.400 TL )

) Selfie kamera: 50 dolar (yaklaşık 1.750 TL )

) Telefoto kamera: 110 dolar (yaklaşık 3.800 TL)

Yukarıdaki listede de görebileceğiniz üzere Mate X6'nın ekranına gelecek olası bir zarar, tüketiciyi yüklü bir maliyetin altına sokacaktır.