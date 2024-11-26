Huawei, katlanabilir ekranlı yeni telefonu Mate X6'yı duyurdu. Fena sayılmayan özelliklerle donatılan telefon, Samsung Galaxy Z Fold serisine rakip olacak.

Çinli teknoloji şirketi Huawei, bugün düzenlediği bir etkinlikte Mate 70 serisini duyurdu. Ancak etkinlik, markanın yeni katlanabilir ekranlı telefonu "Mate X6"ya da ev sahipliği yaptı. Peki Huawei Mate X6, tüketicilere neler sunuyordu?

Huawei Mate X6, açıldığı zaman 7.93 inç boyutlu bir ekran sunacak. 2440 x 1880 piksel çözünürlük sunan bu ekran, 1.800 nit tepe parlaklık noktası ve 120 Hz tazeleme oranı sunuyor. Kapak kısmında ise 2440 x 2240 piksel çözünürlüğe sahip 6.45 inç boyutlu ekranı görüyoruz. Bu ekran da 120 Hz tazeleme oranı sunuyor.

Karşınızda Huawei Mate X6

Huawei'nin katlanabilir ekranlı telefonu, Kirin 9100 işlemciden güç alıyor. Bu güç, 16 GB'ye kadar RAM ve 1 TB'ye kadar depolama alanı ile eşleştirildi. 66W hızlı şarj desteğine sahip 5.110 mAh'lık bir bataryaya sahip olan telefon, HarmonyOS 4.3 işletim sistemi ile çalışacak.

Telefonun arka kısmına geçtiğimizde üçlü kamera kurulumu görüyoruz. Bu kamera kurulumunda 50 MP ana kamera, 40 MP ultra geniş açılı kamera ve 4x optik yakınlaştırma yapabilen 48 MP periskop telefoto kamera bulunuyor. Huawei Mate X6'nın hem iç hem de dış ekranında 8 MP çözünürlük sunan selfie kameralar bulunuyor.

Huawei Mate X6 teknik özellikleri:

Ekran İç Ekran: 7.93 inç, 2440 x 1880 piksel, 120 Hz, 1.800 nit

7.93 inç, 2440 x 1880 piksel, 120 Hz, 1.800 nit Dış Ekran: 6.45 inç, 2440 x 2240 piksel, 120 Hz İşlemci Kirin 9100 RAM 12-16 GB Depolama 256-512-1024 GB Ön Kamera İç Ekran: 8 MP (f/2.2)

8 MP (f/2.2) Dış Ekran: 8 MP (f/2.4) Arka Kamera 50 MP (f/1.4-f/4.0) + 40 MP (f/2.2) + 48 MP (f/3.0) Batarya 5.110 mAh İşletim Sistemi HarmonyOS 4.3

Huawei Mate X6 fiyatı: