Çinli teknoloji şirketi Huawei, bugün düzenlediği bir etkinlikte Mate 70 serisini duyurdu. Ancak etkinlik, markanın yeni katlanabilir ekranlı telefonu "Mate X6"ya da ev sahipliği yaptı. Peki Huawei Mate X6, tüketicilere neler sunuyordu?
Huawei Mate X6, açıldığı zaman 7.93 inç boyutlu bir ekran sunacak. 2440 x 1880 piksel çözünürlük sunan bu ekran, 1.800 nit tepe parlaklık noktası ve 120 Hz tazeleme oranı sunuyor. Kapak kısmında ise 2440 x 2240 piksel çözünürlüğe sahip 6.45 inç boyutlu ekranı görüyoruz. Bu ekran da 120 Hz tazeleme oranı sunuyor.
Karşınızda Huawei Mate X6
Huawei'nin katlanabilir ekranlı telefonu, Kirin 9100 işlemciden güç alıyor. Bu güç, 16 GB'ye kadar RAM ve 1 TB'ye kadar depolama alanı ile eşleştirildi. 66W hızlı şarj desteğine sahip 5.110 mAh'lık bir bataryaya sahip olan telefon, HarmonyOS 4.3 işletim sistemi ile çalışacak.
Telefonun arka kısmına geçtiğimizde üçlü kamera kurulumu görüyoruz. Bu kamera kurulumunda 50 MP ana kamera, 40 MP ultra geniş açılı kamera ve 4x optik yakınlaştırma yapabilen 48 MP periskop telefoto kamera bulunuyor. Huawei Mate X6'nın hem iç hem de dış ekranında 8 MP çözünürlük sunan selfie kameralar bulunuyor.
Huawei Mate X6 teknik özellikleri:
|Ekran
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|İşlemci
|Kirin 9100
|RAM
|12-16 GB
|Depolama
|256-512-1024 GB
|Ön Kamera
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|Arka Kamera
|50 MP (f/1.4-f/4.0) + 40 MP (f/2.2) + 48 MP (f/3.0)
|Batarya
|5.110 mAh
|İşletim Sistemi
|HarmonyOS 4.3
Huawei Mate X6 fiyatı:
|Versiyon
|Fiyatı
|12 GB + 256 GB
|1.800 dolar
|12 GB + 512 GB
|1.935 dolar
|16 GB + 512 GB
|2.070 dolar
|16 GB + 1 TB
|2.210 dolar