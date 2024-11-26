Huawei, Samsung Galaxy Z Fold6 Rakibi Yeni Katlanabilir Telefonu Mate X6'yı Duyurdu

1 dk okuma süresi
0
0
0
0
0
Huawei, katlanabilir ekranlı yeni telefonu Mate X6'yı duyurdu. Fena sayılmayan özelliklerle donatılan telefon, Samsung Galaxy Z Fold serisine rakip olacak.

Çinli teknoloji şirketi Huawei, bugün düzenlediği bir etkinlikte Mate 70 serisini duyurdu. Ancak etkinlik, markanın yeni katlanabilir ekranlı telefonu "Mate X6"ya da ev sahipliği yaptı. Peki Huawei Mate X6, tüketicilere neler sunuyordu?

Huawei Mate X6, açıldığı zaman 7.93 inç boyutlu bir ekran sunacak. 2440 x 1880 piksel çözünürlük sunan bu ekran, 1.800 nit tepe parlaklık noktası ve 120 Hz tazeleme oranı sunuyor. Kapak kısmında ise 2440 x 2240 piksel çözünürlüğe sahip 6.45 inç boyutlu ekranı görüyoruz. Bu ekran da 120 Hz tazeleme oranı sunuyor. 

Karşınızda Huawei Mate X6

Huawei Mate X6 özellikleri

Huawei'nin katlanabilir ekranlı telefonu, Kirin 9100 işlemciden güç alıyor. Bu güç, 16 GB'ye kadar RAM ve 1 TB'ye kadar depolama alanı ile eşleştirildi. 66W hızlı şarj desteğine sahip 5.110 mAh'lık bir bataryaya sahip olan telefonHarmonyOS 4.3 işletim sistemi ile çalışacak.

Telefonun arka kısmına geçtiğimizde üçlü kamera kurulumu görüyoruz. Bu kamera kurulumunda 50 MP ana kamera, 40 MP ultra geniş açılı kamera ve 4x optik yakınlaştırma yapabilen 48 MP periskop telefoto kamera bulunuyor. Huawei Mate X6'nın hem iç hem de dış ekranında 8 MP çözünürlük sunan selfie kameralar bulunuyor.

Huawei Mate X6 teknik özellikleri:

Huawei Mate X6 fiyatı

Ekran
  • İç Ekran: 7.93 inç, 2440 x 1880 piksel, 120 Hz, 1.800 nit
  • Dış Ekran: 6.45 inç, 2440 x 2240 piksel, 120 Hz
İşlemci Kirin 9100
RAM 12-16 GB
Depolama 256-512-1024 GB
Ön Kamera
  • İç Ekran: 8 MP (f/2.2)
  • Dış Ekran: 8 MP (f/2.4)
Arka Kamera 50 MP (f/1.4-f/4.0) + 40 MP (f/2.2) + 48 MP (f/3.0)
Batarya 5.110 mAh
İşletim Sistemi HarmonyOS 4.3

İLGİLİ HABER

Huawei, Mate 70 Serisinin En Üst Düzey Modellerini Duyurdu: Karşınızda Mate 70 Pro+ ve Mate 70 RS!

Huawei Mate X6 fiyatı:

Versiyon Fiyatı
12 GB + 256 GB 1.800 dolar
12 GB + 512 GB 1.935 dolar
16 GB + 512 GB 2.070 dolar
16 GB + 1 TB 2.210 dolar
Webtekno’yu X’te takip et, haberleri kaçırma
Kaynak : https://consumer.huawei.com/cn/phones/mate-x6/
0
0
0
0
0
Emoji İle Tepki Ver
0
0
0
0
0

Sponsorlu - Uygulamaya yönlendirir

Webtekno’yu X’te takip et, haberleri kaçırma
En Güncel Haberler