KATLANABİLİR TELEFONUN İÇİNDE NE VAR? - Huawei Mate X7 Test ve İnceleme

Huawei'nin katlanabilir form faktöründeki yeni modeli Mate X7'yi; gövde mimarisi, kamera donanımı ve dayanıklılık standartları üzerinden mercek altına aldık. Bu videoda, cihazın kağıt üzerindeki verilerinin günlük kullanımda ne ifade ettiğini ve Google servislerinin güncel durumunu bulabilirsiniz.

Öne Çıkan Teknik Özellikler:

Tasarım: Açık halde 4,5 mm, kapalı halde 9,5 mm gövde kalınlığı. Ekran: 8 inç iç ekran / 6,4 inç dış ekran; her iki panelde 1-120Hz LTPO uyarlanabilir yenileme hızı. Dayanıklılık: IP59 sertifikası (toz ve yüksek basınçlı/sıcak suya karşı direnç) ve Kristal Zırh Kunlun Cam koruması. Kamera (XMAGE): F1.49 - F4.0 arası fiziksel değişken diyaframlı 50 MP ana sensör, 3.5x optik zoom ve makro çekim özellikli telefoto lens. Batarya: 5300 mAh kapasite; 66W kablolu, 50W kablosuz hızlı şarj desteği. Yazılım: AppGallery üzerinden YouTube, Google Drive ve Haritalar gibi Google servislerine doğrudan erişim. Soğutma: İnce gövdeye entegre edilmiş "Süper Soğuk VC" sıvı soğutma sistemi.